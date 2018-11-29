Тренер Арсенала о переносе матча в Киев: Это несправедливое решение

Новости спорта: Унаи Эмери понимает всю несправедливость ситуации, но убежден, что нету необходимости беспокоиться за безопасность.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал решение УЕФА перенести матч в Киев и высказал свое уважение Ворскле, которая не сможет провести матч в Полтаве.

"Мы в последний момент узнали о том, что место проведения матча изменилось. Мы уважаем Ворсклу и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение. Но, в результате мы прибыли в Киев. Надо признать, что решение о переносе матча было правильным с точки зрения защиты всех, кто придет на стадион. Мы не знали о том, каким будет решение и ждали его до последнего. В Киеве много возможностей и, я надеюсь, что болельщики Ворсклы смогут приехать на игру. Не думаю, что стоит волноваться за безопасность. УЕФА заверил, что все меры безопасности предприняты", – цитирует Эмери официальный сайт Арсенала.

Напомним, УЕФА принял решение перенести матч Ворскла – Арсенал из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в некоторых областях Украины.

Матч Ворскла - Арсенал состоится в Киеве 29 ноября на НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.