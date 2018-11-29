Сразу 4 тренера ведут борьбу за пост тренера Нивы

Руководство тернопольской Нивы рассматривает приглашение Олега Гусева или Юрия Вирта на пост главного тренера клуба, сообщает портал Sports.te.ua.
Кроме экс-тренера Вереса и Руха Юрия Вирта, а также тренера молодежной команды Динамо Олега Гусева, руководство Нивы может пригласить в команду Вадима Евтушенко или Вадима Лазоренко.
Директор Нивы Дмитрий Андриешин уже побывал в Александрии, где Динамо играло с местной командой и провел переговоры с Гусевым.
Сейчас Нива Т занимает 7 место в турнирной таблице группы А второй лиги. Ниже только Полесья, Чайка и Буковина.