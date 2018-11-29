Сразу 4 тренера ведут борьбу за пост тренера Нивы

Новости спорта: Тернопольская Нива этой зимой должна узнать имя нового главного тренера, который завершит вторую часть сезона во Второй лиге.

Руководство тернопольской Нивы рассматривает приглашение Олега Гусева или Юрия Вирта на пост главного тренера клуба, сообщает портал Sports.te.ua.

Кроме экс-тренера Вереса и Руха Юрия Вирта, а также тренера молодежной команды Динамо Олега Гусева, руководство Нивы может пригласить в команду Вадима Евтушенко или Вадима Лазоренко.

Директор Нивы Дмитрий Андриешин уже побывал в Александрии, где Динамо играло с местной командой и провел переговоры с Гусевым.

Сейчас Нива Т занимает 7 место в турнирной таблице группы А второй лиги. Ниже только Полесья, Чайка и Буковина.