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Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Астана - Динамо 0:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
17:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана - Динамо.

Астана 0:1 Динамо

Гол: Вербич 29'

Предупреждение: Постников 32'

50' - Казахи активно начали вторую половину встречи.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен.

45+1'Постников пробил головой после подачи со штрафного - рядом со штангой.

1 минута добавлена к 1-му тайму.

41' - Опасно! Невероятно, но Муртазаев не попал по пустым воротам с пары метров. 

38' - Мощный удар Зайнутдинова блокирован.

36' - Кабананга пробил с метров 15-и - выше ворот.

35' - Кабананга с острого пробил мимо ворот.

34' - Кабананга забежал в офсайд.

32' - Постников локтем ударил Вербича - желтая карточка.

Видео гола Вербича:

29' - Гол! Забивает Вербич! Беньямин воспользовался шикарный пасом Цыганкова пяткой и с метров 13-и поразил нижний угол ворот.

26' - Сидклей нарушил правила на вратаре хозяев.

20' - Цыганков пробил из-за пределов штрафной - мимо ворот.

16'Кабананга пробил по воротам - мимо.

12'Ласло Кляйнхайслер пробил издали - выше ворот.

9' - Опасно! Зайнутдинов пробивал из убойной ситуации - Бурда подстраховал кипера и вынес мяч.

7' - Опасно! Бойко отбивает перед собой после прострела с правого фланга, а Маевский пробил с метров 5-и мимо ворот.

6' - Вербич лежит на газоне после столкновения на "бровке".

2' - Томасов со штрафного пробил в "стенку".

1' - Миколенко нарушил правили вблизи своей штрафной.

Матч начался!

В четверг, 29 ноября, игровой день Лиги Европы начнется матчем Астана - Динамо. Игра пройдет в Астане на "Астана Арене", начало встречи в 17:50 по киевскому времени. Рассудит встречу рефери из Хорватии Иван Бебек. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Составы команд:

"Астана": 1. Эрич, 2. Рукавина, 44. Постников, 5. Аничич, 19. Зайнутдинов , 6. Кляйнхайслер, 18. Маевский, 20. Алмейда, 14. Томасов, 45. Муртазаев, 30. Кабананга

Запасные: 35. Мокин, 7. Мужиков, 15. Бейсебеков, 27. Логвиненко, 32. Янга, 77. Шомко, 99. Щеткин

"Динамо": 71. Бойко, 94. Кендзера, 26. Бурда, 44. Кадар, 16. Миколенко, 6. Че Че, 8. Шепелев, 15. Цыганков, 17. Сидклей, 10. Шапаренко, 7. Вербич

Запасные: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 9. Морозюк, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 43. Русин, 99. Дуэлунд

Напомним, Астана и Динамо являются лидерами группы К. Победитель этого противостояния досрочно выйдет в плей-офф Лиги Европы. Другой поединок группы Яблонец - Ренн начнется в 22:00 по киевскому времени. По итогам 4-х туров казахстанская и украинская команда лидируют с 8 очками. Следом за ними расположился французский Ренн с 3 очками, замыкает турнирную таблицу Яблонец (2 очка).  Первый матч между Динамо и Астаной завершился боевой ничьей 2:2.

13 декабря состоится последний тур группового раунда Лиги Европы. Динамо на своем поле примет Яблонец, а Астана отправится в гости к Ренну.

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