Ворскла проиграла Арсеналу и попрощалась с Лигой Европы

Новости спорта: Лондонский Арсенал оказался полтавской Ворскле не по зубам.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы Ворскла - Арсенал. Итоговый результат поединка 0:3 в пользу Канониров.

Ворскла 0:3 Арсенал

Голы: Смит-Роу 11', Рэмзи 27' (с пенальти), Уиллкок 41'

Предупреждения: Скляр 29', Шарпар 32', Коломоец 72' - Холдинг 54'

Ворскла здорово провела стартовые минуты, создав несколько голевых моментов. Однако подопечные Унаи Эмери справились со стартовым натиском хозяев и открыли счет первыми. На 11-минуте встречи Смит-Роу воспользовался ошибкой защитников и с убойной позиции открыл счет в матче. Через 16 минут Рэмзи заработал пенальти, который сам и реализовал. На 41-й минуте матча Уиллкок пробрался к чужой штрафной и точно пробил мимо Далку и Шуста, сделав счет разгромным.

Во второй половине поединка Арсенал продолжал играть первым номером и закономерно довел игру до победы. После этого проигрыша полтавская команда потеряла шансы на борьбу за путевку в следующий раунд турнира. В плей-офф Лиги Европы из группы Е пробились Арсенал и Спортинг.

Все голы в матче были забиты в 1-м тайме:

Составы команд:

"Ворскла": Шуст, Пердута, Скляр, Кулач (Кане 71'), Шарпар, Чеснаков, Сапай (Карека 36'), Коломоец, Даллку, Артур, Ребенок (Сакив 85').

"Арсенал": Чех, Эльнени, Рэмзи (Сака 68'), Лихтштайнер, Мэйтлэнд-Найлс, Холдинг (Медли 60'), Дженкинсон, Гендузи, Нкетиа, Смит-Роу, Д. Уиллкок.

В заключительном туре Лиги Европы Ворскла отправится в гости к Спортингу. Матч состоится 13 декабря.