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Зидан – лучший клубный тренер 2018 года в мире

Зидан – лучший клубный тренер 2018 года в мире
00:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: IFFHS опубликовала список лучших клубных главных тренеров в мире по итогам 2018 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших клубных главных тренеров в мире по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.

Лучшим наставником признан экс-главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан, который набрал 296 очков. Второе место досталось немецкому специалисту Юргену Клоппу («Ливерпуль», 109 очков), третье — испанцу Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити», 105). Пятёрку замкнули аргентинец Диего Симеоне («Атлетико», 48) и итальянец Массимилиано Аллегри («Ювентус», 33).

В 2018 году Зидан вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Француз стал первым в истории футбола специалистом, кто выиграл этот турнир три раза подряд. После завершения сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника «сливочных».

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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