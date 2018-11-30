Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября

29 ноября состоялись матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2018/19. Среди прочих результатов отметим победу Динамо над Астаной и досрочный выход киевлян в следующую стадию плей-офф ЛЕ. Кроме того, Ворскла в Киеве не смела сдержать лондонский Арсенал.
Астана 0 - 1 Динамо Киев
Спартак Москва 1 - 2 Рапид
Андерлехт 0 - 0 Спартак Трнава
Байер 1 - 1 Лудогорец
БАТЭ 2 - 0 МОЛ Види
Бетис 1 - 0 Олимпиакос
Бордо 2 - 0 Славия Прага
Ворскла 0 - 3 Арсенал
Зальцбург 1 - 0 РБ Лейпциг
Зенит 1 - 0 Копенгаген
Карабах 1 - 6 Спортинг
Краснодар 2 - 1 Акхисар Беледийе
Милан 5 - 2 Дюделанж
Русенборг 0 - 1 Селтик
Фенербахче 0 - 0 Динамо Загреб
Цюрих 1 - 2 АЕК Ларнака
Айнтрахт Ф 4 - 0 Марсель
Аполлон 2 - 0 Лацио
Мальме 2 - 2 Генк
Рейнджерс 0 - 0 Вильярреал
Сарпсборг 08 2 - 3 Бешикташ
Стандард 1 - 0 Севилья
Челси 4 - 0 ПАОК
Заключительный шестой тул Лиги Европы пройдет 13 декабря.
Яблонец 0 - 1 Ренн