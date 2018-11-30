Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября

Новости спорта: В четверг, 29 ноября, состоялись матчи предпоследнего тура групповой стадии Лиги Европы.Вашему вниманию результаты игрового дня.

29 ноября состоялись матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2018/19. Среди прочих результатов отметим победу Динамо над Астаной и досрочный выход киевлян в следующую стадию плей-офф ЛЕ. Кроме того, Ворскла в Киеве не смела сдержать лондонский Арсенал.

Астана 0 - 1 Динамо Киев

Спартак Москва 1 - 2 Рапид

Андерлехт 0 - 0 Спартак Трнава

Байер 1 - 1 Лудогорец

БАТЭ 2 - 0 МОЛ Види

Бетис 1 - 0 Олимпиакос

Бордо 2 - 0 Славия Прага

Ворскла 0 - 3 Арсенал

Зальцбург 1 - 0 РБ Лейпциг

Зенит 1 - 0 Копенгаген

Карабах 1 - 6 Спортинг

Краснодар 2 - 1 Акхисар Беледийе

Милан 5 - 2 Дюделанж

Русенборг 0 - 1 Селтик

Фенербахче 0 - 0 Динамо Загреб

Цюрих 1 - 2 АЕК Ларнака

Айнтрахт Ф 4 - 0 Марсель

Аполлон 2 - 0 Лацио

Мальме 2 - 2 Генк

Рейнджерс 0 - 0 Вильярреал

Сарпсборг 08 2 - 3 Бешикташ

Стандард 1 - 0 Севилья

Челси 4 - 0 ПАОК

Заключительный шестой тул Лиги Европы пройдет 13 декабря.

Яблонец 0 - 1 Ренн