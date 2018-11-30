Лига Европы. С кем может сыграть Динамо в 1\16 турнира

Новости спорта: Киевляне вчера обеспечили себе первое место в группе за тур до конца, матч с Яблонцем превратился в формальность.

В рамках 5-го тура Лиги Европы киевское "Динамо" добыло победу над "Астаной" (1:0) и обеспечило себе еврокубковую весну. Киевляне идут на 1-м месте в своей группе и являются недосягаемыми для соперников.

Таким образом, киевский клуб попал в число сеянных и получит более приемлемого соперника в следующем раунде. Например, удастся избежать встреч с такими грандами как "Наполи", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Бенфика", лондонский "Арсенал", которые либо заняли первое место в своих группах в ЛЕ, либо же опустятся в турнир с 3-х мест групп Лиги чемпионов.

Уже известен список потенциальных соперников киевлян, если в последнем туре еврокубков не произойдет ничего экстраординарного. "Динамо" может сыграть в 1/16 Лиги Европы с "Миланом", "Лацио", "Спортингом", "Брюгге", "Валенсией", "Фенербахче", "Славией", "Селтиком" и "Цюрихом".