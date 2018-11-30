Скачать
Пятница, 30.11.2018
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
&quot;В футболе без удачи не бывает&quot;: Хацкевич о победе над Астаной
"В футболе без удачи не бывает": Хацкевич о победе над Астаной
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)

Лига Европы. С кем может сыграть Динамо в 1\16 турнира

Лига Европы. С кем может сыграть Динамо в 1\16 турнира
11:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевляне вчера обеспечили себе первое место в группе за тур до конца, матч с Яблонцем превратился в формальность.

В рамках 5-го тура Лиги Европы киевское "Динамо" добыло победу над "Астаной" (1:0) и обеспечило себе еврокубковую весну. Киевляне идут на 1-м месте в своей группе и являются недосягаемыми для соперников.

Таким образом, киевский клуб попал в число сеянных и получит более приемлемого соперника в следующем раунде. Например, удастся избежать встреч с такими грандами как "Наполи", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Бенфика", лондонский "Арсенал", которые либо заняли первое место в своих группах в ЛЕ, либо же опустятся в турнир с 3-х мест групп Лиги чемпионов.

"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)

Уже известен список потенциальных соперников киевлян, если в последнем туре еврокубков не произойдет ничего экстраординарного. "Динамо" может сыграть в 1/16 Лиги Европы с "Миланом", "Лацио", "Спортингом", "Брюгге", "Валенсией", "Фенербахче", "Славией", "Селтиком" и "Цюрихом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо К, Астана, Плей-офф Лиги Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
02 Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы
03 Сачко: У Полтавы забрали праздник
04 "Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
05 Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь