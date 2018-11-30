Скачать
Пятница, 30.11.2018
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Украина сохранила 9-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
&quot;В футболе без удачи не бывает&quot;: Хацкевич о победе над Астаной
"В футболе без удачи не бывает": Хацкевич о победе над Астаной
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)
Арсенал растоптал еврокубковые надежды Ворсклы (Видео)

Саленко - о форварде Вербиче, молодых в Динамо и шансах в Лиге Европы

Саленко - о форварде Вербиче, молодых в Динамо и шансах в Лиге Европы
12:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Олег Саленко убежден, что Вербич должен продолжить играть на позиции центрфорварда даже после восстановления Беседина.

Экс-нападающий Динамо Олег Саленко поделился мнением о Беньямине Вербиче в роли форварда, о молодых в Динамо и о перспективах весной.

"Вербич в роли форварда? Он хоть и полузащитник, но реализует моменты, как нападающий. Один момент – один гол. Нападающие Астаны как только не забивали, а он сыграл как настоящий форвард.

Думаю, что Вербича надо оставить на этой позиции и дальше, даже после того как выздоровеет и наберет форму Беседин. Кажется, когда он играл, не был таким продуктивным, как сейчас Вербич.

Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноябряЧитать полностью

Мне кажется, если Динамо не готово зимой покупать дорогого нападающего, лучше использовать и дальше в этой роли словенца", – цитирует Саленко "Команда №1".

Также бывший игрок Динамо убежден, что необходимо продолжать делать ставку на молодых воспитанников в последнем матче Лиги Европы против Яблонца.

"Мотивация — просмотреть в деле ближайший резерв. Думаю, мог бы сыграть Русин, еще пару молодых ребят из молодежки. Надо воспитывать своих ребят дальше, чтобы они также заиграли, как Шапаренко, Миколенко, Цыганков", сказал Саленко.

Успехи Динамо Киев в весенней части сезона будут зависеть прежде всего от жеребьевки турнира, а также насколько хорошо пройдет подготовка во время зимних сборов.

"Первое место в группе позволит не попасть в феврале на гранда. Поэтому, мне кажется, первый весенний этап можно пройти. Потом и следующий можно постараться преодолеть, но тут уже еще многое будет зависеть, кто достанется на жеребьевке. Думаю, после зимних сборов Динамо еще прибавит, и весной в Лиге Европы сможет пройти два этапа", - подытожил бывший игрок Динамо.

Напомним, Динамо выиграло группу и досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо К, Олег Саленко, Беньямин Вербич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
02 Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы
03 Сачко: У Полтавы забрали праздник
04 "Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
05 Динамо обыграло Астану и выиграло группу в Лиге Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь