Саленко - о форварде Вербиче, молодых в Динамо и шансах в Лиге Европы

Новости спорта: Олег Саленко убежден, что Вербич должен продолжить играть на позиции центрфорварда даже после восстановления Беседина.

Экс-нападающий Динамо Олег Саленко поделился мнением о Беньямине Вербиче в роли форварда, о молодых в Динамо и о перспективах весной.

"Вербич в роли форварда? Он хоть и полузащитник, но реализует моменты, как нападающий. Один момент – один гол. Нападающие Астаны как только не забивали, а он сыграл как настоящий форвард.

Думаю, что Вербича надо оставить на этой позиции и дальше, даже после того как выздоровеет и наберет форму Беседин. Кажется, когда он играл, не был таким продуктивным, как сейчас Вербич.

Мне кажется, если Динамо не готово зимой покупать дорогого нападающего, лучше использовать и дальше в этой роли словенца", – цитирует Саленко "Команда №1".

Также бывший игрок Динамо убежден, что необходимо продолжать делать ставку на молодых воспитанников в последнем матче Лиги Европы против Яблонца.

"Мотивация — просмотреть в деле ближайший резерв. Думаю, мог бы сыграть Русин, еще пару молодых ребят из молодежки. Надо воспитывать своих ребят дальше, чтобы они также заиграли, как Шапаренко, Миколенко, Цыганков", сказал Саленко.

Успехи Динамо Киев в весенней части сезона будут зависеть прежде всего от жеребьевки турнира, а также насколько хорошо пройдет подготовка во время зимних сборов.

"Первое место в группе позволит не попасть в феврале на гранда. Поэтому, мне кажется, первый весенний этап можно пройти. Потом и следующий можно постараться преодолеть, но тут уже еще многое будет зависеть, кто достанется на жеребьевке. Думаю, после зимних сборов Динамо еще прибавит, и весной в Лиге Европы сможет пройти два этапа", - подытожил бывший игрок Динамо.

Напомним, Динамо выиграло группу и досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы.