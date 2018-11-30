Швед обошел Шапаренко и стал лучшим игроком УПЛ в ноябре

Новости спорта: По результатам голосования в Украинской Премьер-Лиге лучшим игроком ноября стал нападающий "Карпат" Марьян Швед.

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в ноябре: 14 тур - Марьян Швед ("Карпаты"), 15 тур - Николай Шапаренко ("Динамо"), 16 тур - Андрей Цуриков ("Александрия"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение ноябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Артем Гордиенко ("Заря"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Исмаили ("Шахтер"), Андрей Запорожан ("Александрия"), Александр Филиппов ("Десна").

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в ноябре, на официальном сайте УПЛ.

Всего в голосовании приняло участие около 2000 болельщиков.

Марьян Швед - 45% голосов,

Николай Шапаренко - 25%,

Андрей Цуриков - 11%,

Исмаили - 10%,

Артем Гордиенко - 3%,

Андрей Запорожан - 2%,

Александр Филиппов - 2%,

Виктор Цыганков - 2%.

Напомним, что для Шведа то уже вторая награда течение сезона 2018/2019. Ранее его признавали лучшим игроком сентября.