В женской сборной Афганистана скандал на почве сексуального насилия

Новости спорта: FIFA рассматривает факты сексуального и физического насилия в женской сборной Афганистана.

ФИФА начала рассмотрение утверждений, что члены национальной сборной Афганистана подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны представителей мужского пола в федерации футбола страны, в частности президента Керрамуудина Карима.

Об этом сообщает The Guardian.

Связанные лица со сборной Афганистана утверждают, что подобные злоупотребления происходили в штаб-квартире федерации, а так же в учебном лагере в Иордании в феврале 2018 года. Сама федерация AFF (Футбольная федерация Афганистана - ред.) пока не комментирует эту информацию.

ФИФА подтверждает факт расследования таких претензий, а источник подтвердил, что уже проводил работу с ООН касательно безопасности некоторых игроков женской сборной Афганистана.

По его словам "ФИФА полностью осознает ситуацию в Афганистане и прилагает все усилия для обеспечения безопасности девушек. Они работали очень осторожно с теми, кто был вовлечен, учитывая чувствительный характер обвинений и опасности для жизни, начиная с марта, чтобы собрать доказательства для официального расследования и привели к ООН - такова степень их заботы о девушках, которые все еще в стране и необходимо привлечь организацию, которая может делать политические и юридические вмешательство вне возможностей ФИФА", - заявили в федерации.