Десна - Заря откроют 17 тур УПЛ: интересные факты и статистика команд

Новости спорта: Десна и Заря в Киеве откроют 17-й тур Украинской Премьер-лиги, этот поединок может стать примечательным сразу по нескольким причинам.

Завтра, 1 декабря, первым матчем в рамках 17-го тура в Киеве черниговская Десна принимает луганскую Зарю. Матч рассудит харьковчанин Дмитрий Кривушкин. Об этом сообщает сайту УПЛ.

Примечательно, что этот поединок станет первым в УПЛ на стадионе Десны за 12 очных встреч. Десна за всю историю забила 14 мячей в ворота Зари, а луганчане отличились 21 раз.

Последний раз команды встречались 31.10.2018 в рамках 1\8 Кубка Украины, тогда Заря по пенальти 4:5 обыграла черниговцев.

В УПЛ Десна рекордно для себя не проигрывает 4-х матчах подряд, а с 7 октября и вовсе не пропускает больше одного гола. Капитан Десны Денис Фаворов провел все матчи за команду в этом сезоне.

Заря в свою очередь с 12 августа в 7 выездных играх забила 14 мячей, а для Вернидуба результат в Киеве может стать юбилейным: 40-я победа или 30-я ничья.