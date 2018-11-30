Экс-футболист Динамо стал лучшим в 5-ом туре Лиги Европы

Нападающий турецкого Бешикташа Джермейн Ленс стал лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В матче с Сарпсборгом (3:2) Ленс забил один гол и отдал две результативные передачи.
@jeremainlens #UEL #POTW pic.twitter.com/1OVpGrSjn2— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 ноября 2018 г.
Напомним, c 2013 по 2015 год голландец выступал в составе киевского Динамо.
Ранее сообщалось, что вратарь Бешикташа Лорис Кариус вновь допустил несколько грубых ошибок, пропустив два гола за первые 6 минут матча.