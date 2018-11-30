Экс-футболист Динамо стал лучшим в 5-ом туре Лиги Европы

Новости спорта: Голландец Джермейн Ленс забил за свою команду гол и отдал две результативные передачи.

Нападающий турецкого Бешикташа Джермейн Ленс стал лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче с Сарпсборгом (3:2) Ленс забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, c 2013 по 2015 год голландец выступал в составе киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что вратарь Бешикташа Лорис Кариус вновь допустил несколько грубых ошибок, пропустив два гола за первые 6 минут матча.