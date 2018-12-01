Экс-футболист Металлиста забил невероятный гол и вывел команду в финал MLS

Новости спорта: На счету Себастьяна Бланко уже 13 голов в сезоне.

Бывший полузащитник «Металлиста» Себастьян Бланко забил шедевральный мяч в полуфинале плей-офф МЛС.

Вингер «Портленда» на 52-й минуте ответного полуфинального матча против «Канзас Сити» (3:2) принял мяч на левом фланге, сместился в центр и здорово пробил в дальний верхний угол:

Этот гол стал 13-м для Бланко в сезоне и помог «Портленду» выиграть Восточную конференцию и, соответственно, выйти в финал МЛС, где команда аргентинца встретится с «Атлантой».

Отметим, что «Портленд» становился чемпионом МЛС в 2015 году, а действующим чемпионом является «Торонто».