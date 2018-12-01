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Экс-футболист Металлиста забил невероятный гол и вывел команду в финал MLS

Экс-футболист Металлиста забил невероятный гол и вывел команду в финал MLS
17:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: На счету Себастьяна Бланко уже 13 голов в сезоне.

Бывший полузащитник «Металлиста» Себастьян Бланко забил шедевральный мяч в полуфинале плей-офф МЛС.

Вингер «Портленда» на 52-й минуте ответного полуфинального матча против «Канзас Сити» (3:2) принял мяч на левом фланге, сместился в центр и здорово пробил в дальний верхний угол:

 
 
 
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What a way to help your team secure a spot in the @MLS Cup Final! @sebablanco10 ⠀ @audi #MLSCupPlayOffs

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433)

Этот гол стал 13-м для Бланко в сезоне и помог «Портленду» выиграть Восточную конференцию и, соответственно, выйти в финал МЛС, где команда аргентинца встретится с «Атлантой».

Отметим, что «Портленд» становился чемпионом МЛС в 2015 году, а действующим чемпионом является «Торонто».

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МЛС, Футбол, Новости футбола, Себастьян Бланко.
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