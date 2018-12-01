Зинченко выйдет в основе Ман Сити на матч АПЛ

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко начнет матч 14-го тура АПЛ против Борнмута с первых минут.
Украинец сыграет на позиции левого защитника, где и действовал в прошлых матчах Ман Сити.
How we line-up against Bournemouth!— Manchester City (@ManCity) 1 декабря 2018 г.
City XI | Ederson, Danilo, Laporte, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sane, Sterling, Jesus
Subs | Muric, Walker, Kompany, Delph, Silva, Mahrez, Foden
Presented by @HAYSWorldwide #MCIBOU #mancity pic.twitter.com/A52xtRqgA9
Для украинца это будет второе появление в розыгрыше турнира нынешнего сезона. Ранее Александр провел полный матч против Брайтона (2:0).
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока сборной Украины пять матчей в составе Горожан во всех турнирах.
Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.