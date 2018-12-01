Зинченко выйдет в основе Ман Сити на матч АПЛ

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч АПЛ против Борнмута.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко начнет матч 14-го тура АПЛ против Борнмута с первых минут.

Украинец сыграет на позиции левого защитника, где и действовал в прошлых матчах Ман Сити.

Для украинца это будет второе появление в розыгрыше турнира нынешнего сезона. Ранее Александр провел полный матч против Брайтона (2:0).

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока сборной Украины пять матчей в составе Горожан во всех турнирах.

Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.