Лунин не попал в заявку Леганеса на матч чемпионата Испании

Украинский голкипер испанского Леганеса Андрей Лунин оказался мимо заявки своей команды на матч четвертого тура Ла Лиги против Вальядолида.
Место в воротах мадридской команды занял 34-летний Иван Куэльяр, а на скамейке для запасных — Хон Сервантес.
ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán esta tarde el sueño de un ciudad!! #TodosJuntos #VamosLega #RealValladolidLeganés pic.twitter.com/zlM28ykkiV— C.D. Leganés (@CDLeganes) 1 декабря 2018 г.
Напомним, что конкурент Лунина Куэльяр на неделе восстановился после травмы.
Украинский вратарь сыграл 3 поединка за Леганес в этом сезоне, два из них в стартовом составе.
Начало матча — в 17:15 по киевскому времени.