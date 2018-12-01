Лунин не попал в заявку Леганеса на матч чемпионата Испании

Новости спорта: Украинец снова будет смотреть игру с трибун.

Украинский голкипер испанского Леганеса Андрей Лунин оказался мимо заявки своей команды на матч четвертого тура Ла Лиги против Вальядолида.

Место в воротах мадридской команды занял 34-летний Иван Куэльяр, а на скамейке для запасных — Хон Сервантес.

Напомним, что конкурент Лунина Куэльяр на неделе восстановился после травмы.

Украинский вратарь сыграл 3 поединка за Леганес в этом сезоне, два из них в стартовом составе.

Начало матча — в 17:15 по киевскому времени.