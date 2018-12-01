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Ворскла отомстила Десне за обидное поражения в первом круге (Видео)

Ворскла отомстила Десне за обидное поражения в первом круге (Видео)
19:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины.

Поединок между Десной и Зарей был перенесен в Киев из Чернигова, а затем из-за трудностей связанных со снегом был перенесен и его старт. Все же команды смогли сыграть и матч завершился победой Зари.

Десна — Заря 0:2

Голы: Силас, 23, Кабаев, 80.

Десна: Паст — Д.Фаворов, Ермаков, Братков, Мостовой — Старенький (Банасевич, 76), А. Фаворов (Коберидзе, 86), Огиря, Картушов — Филиппов, Безбородько (Хлебас, 76).

Заря: Махарадзе — Караваев, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Харатин (Арвеладзе, 77), Силас — Кабаев (Литвин, 86), Кочергин (Леднев, 76), Хомченовский — Громов.

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ФК Заря, Футбол, Видео, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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