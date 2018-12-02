Футбол. Результаты матчей 1 декабря (Видео)

В субботу, 1 декабря, состоялось много интересных матчей в топ-первенствах Европы. В АПЛ Манчестер Сити продолжает свою победную серию, вот дела у МЮ идут не лучшим образом. Подопечные Жозе Моуриньо не сумели переиграть Саутгемптон. В чемпионате Испании Реал обыграл Валенсию, в Бундеслиге Бавария и Боруссия Д добыли победы. В чемпионате Италии Ювентус в гостях разгромил Фиорентину, а в чемпионате Франции соперник Шахтера по Лиге чемпионов Лион не сумел обыграть Лиллль.
Результаты матчей 1 декабря
УПЛ, 17-й тур
Десна 0 - 2 Заря
Арсенал-Киев 1 - 1 Карпаты
АПЛ, 14-й тур
Кристал Пэлас 2 - 0 Бернли
Лестер 2 - 0 Уотфорд
Манчестер Сити 3 - 1 Борнмут
Ньюкасл Юнайтед 0 - 3 Вест Хэм
Хаддерсфилд 1 - 2 Брайтон
Саутгемптон 2 - 2 Манчестер Юнайтед
Бундеслига, 13-й тур
Боруссия Д 2 - 0 Фрайбург
Вердер 1 - 2 Бавария
Ганновер 0 - 2 Герта
Штутгарт 1 - 0 Аугсбург
Хоффенхайм 1 - 1 Шальке
Примера, 14-й тур
Сельта 2 - 0 Уэска
Вальядолид 2 - 4 Леганес
Хетафе 3 - 0 Эспаньол
Реал Мадрид 2 - 0 Валенсия
Серия А, 14-й тур
СПАЛ 2 - 2 Эмполи
Фиорентина 0 - 3 Ювентус
Сампдория 4 - 1 Болонья
Лига 1, 15-й тур
Лилль 2 - 2 Лион
Анже 1 - 1 Кан
Генгам 0 - 0 Ницца
Монако 1 - 2 Монпелье
Ним 3 - 0 Амьен