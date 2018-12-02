Футбол. Результаты матчей 1 декабря (Видео)

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14:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Победа Манчестер Сити, оческа Манчестер Юнайтед,и другие результаты игрового дня в АПЛ и не только.

В субботу, 1 декабря, состоялось много интересных матчей в топ-первенствах Европы. В АПЛ Манчестер Сити продолжает свою победную серию, вот дела у МЮ идут не лучшим образом. Подопечные Жозе Моуриньо не сумели переиграть Саутгемптон. В чемпионате Испании Реал обыграл Валенсию, в Бундеслиге Бавария и Боруссия Д добыли победы. В чемпионате Италии Ювентус в гостях разгромил Фиорентину, а в чемпионате Франции соперник Шахтера по Лиге чемпионов Лион не сумел обыграть Лиллль.

Результаты матчей 1 декабря

УПЛ, 17-й тур

Десна 0 - 2 Заря

Арсенал-Киев 1 - 1 Карпаты 

АПЛ, 14-й тур

Кристал Пэлас 2 - 0 Бернли

Лестер 2 - 0 Уотфорд

Манчестер Сити 3 - 1 Борнмут

Ньюкасл Юнайтед 0 - 3 Вест Хэм

Хаддерсфилд 1 - 2 Брайтон

Саутгемптон 2 - 2 Манчестер Юнайтед

Бундеслига, 13-й тур

Боруссия Д 2 - 0 Фрайбург

Вердер 1 - 2 Бавария

Ганновер 0 - 2 Герта

Штутгарт 1 - 0 Аугсбург

Хоффенхайм 1 - 1 Шальке

Примера, 14-й тур

Сельта 2 - 0 Уэска

Вальядолид 2 - 4 Леганес

Хетафе 3 - 0 Эспаньол

Реал Мадрид 2 - 0 Валенсия

Серия А, 14-й тур

СПАЛ 2 - 2 Эмполи

Фиорентина 0 - 3 Ювентус

Сампдория 4 - 1 Болонья

Лига 1, 15-й тур

Лилль 2 - 2 Лион

Анже 1 - 1 Кан

Генгам 0 - 0 Ницца

Монако 1 - 2 Монпелье

Ним 3 - 0 Амьен

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Бундеслига, Серия А, Футбол, Лига 1, АПЛ, УПЛ, Примера, Новости футбола.
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