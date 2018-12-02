Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки

Новости спорта: Сборная Украины в отборе на чемпионат Европы-2020 сыграет в одной группе с действующими чемпионами Европы.

Сегодня, 2 декабря, в ирландском Дублине состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу-2020. По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет в группе B вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Результаты жеребьевки квалификации на Евро-2020:

The route to #EURO2020 has been mapped out! Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9 — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 2 декабря 2018 г.

группа А - Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

группа В - Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

группа С - Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;

группа D - Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

группа Е - Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

группа F - Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;

группа G - Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

группа H - Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра;

группа I - Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

группа J - Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу начнется в марте 2019 года, а завершится в ноябре 2019 года. Отмечается, что на Евро-2020 пройдут по 2 лучшие команды группы. Кроме того, 4 места на еврофоруме разыграются в заключительном раунде первого розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Справка: Евро-2020 - 16-й чемпионат Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года (с 12 июня по 12 июля). На этом ЧЕ во второй раз в истории в финальной части будут играть 24 сборные. "Изюминкой" Евро-202 станет тот факт, что игры впервые пройдут в 12 разных городах по всей Европе.