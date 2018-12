Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки

Сегодня, 2 декабря, в ирландском Дублине состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу-2020. По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет в группе B вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Результаты жеребьевки квалификации на Евро-2020:

The route to #EURO2020 has been mapped out!

Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 2 декабря 2018 г.