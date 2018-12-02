Шахтер вырвал ничью в матче с Олимпиком в добавленное время

Новости спорта: Олимпик был в шаге от исторической победы в донецком дерби. Блестящий удар Виталия Балашова со штрафного шокировал поклонников подопечных Паулу Фонсеки, но "дубль" от Мораеса спас ситуацию (2:2). Шахтер — Олимпик 2:2 Голы: Мораес, 7, 90+2 — Е. Пасич, 2, Балашов, 67 Шахтер: Пятов — Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 27), Исмаили — Майкон, Степаненко (Патрик, 69) — Болбат (Коваленко, 65), Нем, Тайсон — Мораес. Олимпик: Махновский — Е. Пасич, Гришко, Снурницын, Цымбалюк — Гай, Ксенз — Политыло, Кольцов (Кравченко, 90+5), Балашов — Дегтярев (Тейшейра, 90+1). Предупреждения: Степаненко, Майкон, Мораес, Тайсон, Патрик — Кольцов, Махновский, Политыло Перейти на Главную страницу