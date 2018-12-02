Бешикташ обыграл Галатасарай и обошел в чемпионате Турции

Новости спорта: Бешикташ обыграл Галатасарай с неоднократным использованием VAR.

Воскресная игра на стадионе "Бешикташа" завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Адем Ляйич, реализовавший на 18-й минуте пенальти.

"Бешикташ" одержал победу в последнем стамбульском дерби 2018 года и не только догнал по очкам "Галатасарай", но и по лучшей разнице мячей сместил их на четвертое место в турнирной таблице Суперлиги, однако отставание от лидирующего "Башакшехира" неприличные шесть пунктов.

Чемпионат Турции

"Бешикташ" - "Галатасарай" 1:0 (1:0)

Голы: Ляич, 18 (пенальти) (1:0)

"Бурсаспор" - "ББ Эрзурумспор" 2:1 (1:1)

Голы: Мераш, 36 (1:0); Шеджу, 45 (автогол) (1:1); Латовлевич, 60 (2:1)