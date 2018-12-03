Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Футбол. Результаты всех матчей 2 декабря
Футбол. Результаты всех матчей 2 декабря
Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки
Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона

Букмекерская компания стала спонсором Динамо

Букмекерская компания стала спонсором Динамо
13:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Киевское Динамо начало сотрудничество с букмекерской компанией Фаворит Спорт

«Динамо» заключило партнерское соглашение с букмекерской компанией «Фаворит Спорт».

Помимо рекламных проявлений, стороны будут работать над реализацией социальных проектов, в частности строительства спортивных площадок и организации любительских турниров.

Вице-президент Динамо и представитель компании "Фаворит Спорт" о начале сотрудничества:

Соглашение рассчитано на длительный срок с условием пролонгации по согласованию сторон и распространяется на матчи премьер-лиги и Кубка Украины.

На матч 17-го тура УПЛ против «Черноморца» игроки «Динамо» уже выйдут в форме с логотипом нового партнера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Фаворит Спорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри
02 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
03 Жестокий фол Тайсона в матче с Олимпиком, за который его не удалили (Видео)
04 Климас прокомментировал победу Гвоздика над Стивенсоном
05 Уайлдер - Фьюри: статистика ударов чемпионского боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь