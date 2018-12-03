Букмекерская компания стала спонсором Динамо

Новости спорта: Киевское Динамо начало сотрудничество с букмекерской компанией Фаворит Спорт

«Динамо» заключило партнерское соглашение с букмекерской компанией «Фаворит Спорт».

Помимо рекламных проявлений, стороны будут работать над реализацией социальных проектов, в частности строительства спортивных площадок и организации любительских турниров.

Вице-президент Динамо и представитель компании "Фаворит Спорт" о начале сотрудничества:

Соглашение рассчитано на длительный срок с условием пролонгации по согласованию сторон и распространяется на матчи премьер-лиги и Кубка Украины.

На матч 17-го тура УПЛ против «Черноморца» игроки «Динамо» уже выйдут в форме с логотипом нового партнера.