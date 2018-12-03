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Сегодня вручат Золотой мяч 2018

Сегодня вручат Золотой мяч 2018
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня вечером в Париже вручат самую престижную индивидуальную награду в мире футбола – "Золотой мяч".

Церемония награждения "Золотой мяч-2018"

Париж, 22:00 по киевскому времени

Главная интрига заключается в том, удастся ли кому-то из топ-игроков прервать абсолютную гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Французский журналист Эрик Мамрют почти месяц назад сообщил, что полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018".

Золотой мяч является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов.

Изначально награждались футболисты, выступающие исключительно за европейские клубы, а с 1995 года национальность игроков перестала играть роль, а с 2007 года – и регион, в котором выступают футболисты. С 2010 по 2015 год приз вручали совместно France Football и ФИФА.

Лидерами по числу этих титулов являются аргентинец Леонель Месси и португалец Криштиану Роналду – они имеют по пять Золотых мячей. Причем с 2008 года награда доставалась только кому-то из этого тандема.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лука Модрич, Золотой мяч, Лионель Месси, ЗМ.
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