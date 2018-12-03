Золотой мяч 2018: все претенденты на награду

Сегодня вечером в Париже вручат самую престижную индивидуальную награду в мире футбола – "Золотой мяч".
Что такое "Золотой мяч" и за что его вручают?
Золотой мяч является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов.
Изначально награждались футболисты, выступающие исключительно за европейские клубы, а с 1995 года национальность игроков перестала играть роль, а с 2007 года – и регион, в котором выступают футболисты. С 2010 по 2015 год приз вручали совместно France Football и ФИФА. C 2015 года ФИФА вручает награду The Best, а "France Football " отдельно Ballon d'Or
Кто завоевал награду "The Best"?
В борьбе за награду The Best ("Золотой мяч" по версии Fifa) Лука Модрич обошел форварда Ювентуса Криштиану Роналду и форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха.
Также, ФИФА определила команду года:
Во сколько начало церемонии Ballon d'Or ?
Церемония вручения "Золотого мяча" в Париже стартует сегодня, 3 декабря в 22.00 по киевскому времени. На украинском ТВ трансляций не запланировано.
Претенденты и их заслуги в 2018 году:
Серхио Агуэро - Один из лидеров, а также лучший бомбардир в истории Манчестер Сити. С приходом Гвардиолы в клуб аргентинский форвард стал еще эффективнее и результативнее.
Достижения в 2018 году:
- Вместе с Ман Сити завоевал титул чемпиона Англии 2017/18
- Обладатель Кубка английской Лиги 2017/18
- Обладатель Суперкубка Англии 2018
- Занял третье место в гонке бомбардиров АПЛ сезона 2017/18 (21 гол)
- На ЧМ-2018 со сборной Аргентины дошел до стадии 1/8 финала, где Аргентина в "голевой перестрелке" уступила Франции.
Алиссон Беккер - бразильский вратарь по настоящему феерил в прошлом сезоне в составе итальянской "Ромы", в результате чего перешел в Ливерпуль за € 75 млн, став одним из самых дорогих вратарей в истории футбола.
Достижения в 2018 году:
- Выход в 1/4 финала розыгрыша Лиги чемпионов с "Ромой", где уступил своему будущему клубу - Ливерпулю.
- Бронзовый призер Серии А в составе "Ромы"
- Вышел в 1/4 финала розыгрыша ЧМ-2018, где не смогли пройти будущий бронзовых призеров - сборную Бельгии
Гарет Бэйл - лидер сборной Уэльса и один из лидеров мадридского Реала в составе которого стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18, финал которой состоялся в Киеве на НСК Олимпийском
- Завоевал "бронзу" чемпионата Испании.
Карим Бензема - французский нападающий стал самым странным претендентом из "ТОП-30". Забил важные голы в финальных стадиях Лиги чемпионов, однако на протяжении сезона ничем особым не запомнился.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА-2017/18
Эдинсон Кавани - является одним из лидеров ПСЖ. Стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Лиги 1. Также, в составе сборной Уругвая дошел до 1/4 финала ЧМ-2018.
Достижения в 2018 году:
- В составе ПСЖ завоевал золотые медали французской Лиги 1
- Стал лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 28 голов.
- Вместе с ПСЖ завоевал Кубок Франции
- Со сборной Уругвая вышел в 1/4 ЧМ-2018, где в составе сборной уступил будущим чемпионам мира - сборной Франции.
Криштиану Роналду - нынешний обладатель "Золотого мяча" экс-лидер мадридского Реала в составе которого завоевал множество титулов.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА
- Стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2017/18
- Стал бронзовым призером чемпионата Испании
Кевин де Брейне - "моторчик" сборной Бельгии и Ман Сити, добился значительных успехов в прошлом сезоне.
Достижения в 2018 году:
- В составе Ман Сити завоевал золотые медали АПЛ 2017/18
- Стал обладателем Кубка английской Лиги 2017/18
- Стал обладателем Суперкубка Англии-2018
- Стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России.
Тибо Куртуа - бельгийский вратарь, который "тащил" и клуб и сборную. Летом из Лондона перебрался в Мадрид и сразу стал основным игроком мадридского Реала.
Достижения в 2018 году:
- В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером ЧМ-2018
- В составе Реала стал серебренным призером Суперкубока УЕФА-2018
- Стал обладателем Кубка Англии 2017/18
- В составе Челси стал серебренным призером Суперкубка Англии
Роберто Фирмино - один из лидеров команду Юргена Клоппа, который добился значительных успехов в 2018 и вышел на качественно новый уровень футбола.
Достижения в 2018 году:
- В составе Ливерпуля стал финалистом Лиги чемпионов 2017/18
- На ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии вышел в четвертьфинал, где уступил будущим бронзовым призерам - сборной Бельгии.
Диего Годин - капитан и лидер обороны мадридского Атлетико, был важным звеном по ходу всего прошлого сезона.
Достижения в 2018 году:
- В составе мадридского Атлетико стал обладателем Лиги Европы УЕФА 2017/18
- Завоевал Супрекубок УЕФА-2018
- Стал серебренным призером чемпионата Испании 2017/18
- В составе сборной Уругвая вышел в 1/4 финала ЧМ-2018.
Антуан Гризманн - настоящий лидер мадридского Атлетико и один из лидеров амбициозной сборной Франции, является одним из главным претендентов на Золотой мяч-2018.
Достижения в 2018 году:
- В составе сборной Франции стал чемпионом мира-2018
- Выиграл Лигу Европы УЕФА-2018
- Стал серебренным призером чемпионата Испании 2017/18
Эден Азар - бельгиец является ярко-выраженным лидером лондонского Челси и одном из важнейших футболистов сборной Бельгии.
Достижения в 2018 году:
- В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России
- Завоевал кубок Англии 2017/18
- Стал серебренным призером Суперкубка Англии -2018
Иско - испанский футболист отыграл важную роль в успехах Реала в прошлом сезоне, был одним из лидеров и в Реала, и в сборной Испании.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов УЕФА-2017/18
- Стал бронзовым призером чемпионата Испании 2017/18
Н'Голо Канте - французский разрушитель серьезно повлиял на результаты Челси и сборной Франции. Был настоящим лидером как на поле, так и за его приделами.
Достижения в 2018 году:
- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018
- В составе Челси завоевал Суперкубок Англии
- Стал серебреным призером Суперкубка Англии
Харри Кейн - английский форвард был настоящим лидером Тоттенхэма и сборной Англии.
Достижения в 2018 году:
- В составе Тоттенхэма стал бронзовым призером АПЛ
- Занял второе место в списке бомбардиров АПЛ, забив 30 мячей
- Вместе со сборной Англии стал 4 на ЧМ-2018, в матче за 3 место проиграв сборной Бельгии
- Стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, забив 6 мячей
Юго Ллорис - француз являлся настоящим лидером и капитаном лондонского Тоттенхэма и сборной Франции, был одним из лучших вратарей в прошлом сезоне.
Достижения в 2018 году:
- В составе Тоттенхэма стал бронзовым призером АПЛ
- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018
Марио Манджукич - хорватский бомбардир, был одним из лучших в составе туринского Ювентуса и настоящим лидером сборной Хорватии.
Достижения в 2018 году:
- В составе Ювентуса завоевал золотые медали Серии А
- Стал обладателем Кубка Италии
- Вместе со сборной Хорватии завоевал серебренные медали ЧМ-2018
Садио Мане - сенегальский полузащитник стал одним из важнейших персон в команде Юргена Клоппа.
Достижения в 2018 году:
- Серебренным призер Лиги чемпионов 2017/18
Марсело - один из важнейших футболистов в составе сборной Бразилии и мадридского Реала. Был надежен в защите и очень эффективен в атаке.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов-2017/18
- Завоевал бронзовые награды чемпионата Испании 2017/18
- Стал серебренным призером Суперкубка УЕФА-2018
Кильян Мбаппе - французский бриллиант по настоящему ворвался в элиту футбола. В свои 19 имеет невероятные показатели и сумел оставить в тени самого Неймара.
Достижения в 2018 году:
- В составе ПСЖ завоевал чемпионский титул во Франции
- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018
- Выиграл Кубок Франции
Лионель Месси - идол мирового футбола, был очень важен для Барселоны в прошлом сезоне, разумеется провел очередной очень сильный сезон.
Достижения в 2018 году:
- Стал лучшим бомбардиром сезона 2017/18 во всех ТОП-5 лиг
- В составе Барселоны завоевал титул чемпиона Испании
- Стал обладателем Суперкубка Испании 2018
Лука Модрич - был одним из лидером Реала и провел огненный чемпионат мира, по итогам прошлого сезона был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18
- В составе сборной Хорватии стал серебренным призером ЧМ-2018
- Стал лучшим футболистом ЧМ-2018
- Был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
- Стал бронзовым призером чемпионата Испании 2017/18
Неймар - бразилец был одним из самых ярких футболистов прошлого сезона, однако не смог помочь сборной Бразилии добиться победы на ЧМ-2018.
Достижения в 2018 году:
- В составе ПСЖ выиграл чемпионат Франции 2017/18
- Завоевал Кубок Франции
Ян Облак - словенец стал очень важным футболистом для команды Диего Симеоне спасал в очень опасных моментах и помог команде завоевать трофей
Достижения в 2018 году:
- В составе Атлетико выиграл Лигу Европы УЕФА-2017/18
- Стал обладателем Суперкубка УЕФА-2028
- Стал лучшим по количеству "сухих" матчей в прошлом сезоне
- В составе Атлетико стал серебренным призером чемпионата Испании
Поль Погба - француз цементировал центр поля как в Манчестер Юнайтед так и в сборной Франции был очень полезен на поле.
Достижения в 2018 году:
- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018
- Завоевал серебренные медали АПЛ 2017/18
- Стал серебренным призером кубка Англии 2017/18
Иван Ракитич - был очень важным как для Барселоны так и для сборной Хорватии помог завоевать множество трофеев и завоевал огромное количество фанатских сердец.
Достижения в 2018 году:
- В составе Барселоны завоевал титул чемпиона Испании
- Стал обладателем Суперкубка Испании 2018
- Стал серебренным призером ЧМ-2018 в Москве.
Серхио Рамос - лидер обороны и капитан мадридского Реала, был архиважным на поле.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18
- Стал серебренным призером Суперкубка УЕФА-2018
Мохамед Салах - прошлый сезон стал очень успешным для египетского "фараона" был настоящим лидером команды Юргена Клоппа.
Достижения в 2018 году:
- В составе Ливерпуля стал серебренным призером Лиги чемпионов 2017/18
- Стал лучшим бомбардиром АПЛ 2017/18
Луис Суарес - уругвайский бомбардир был одним из важный футболистов Барселоны и помог каталонцам завоевать трофеи в прошлом сезоне.
Достижения в 2018 году:
- В составе Барселоны завоевал титул чемпиона Испании
- Стал обладателем Суперкубка Испании 2018
Рафаэль Варан - одни из лидеров обороны мадридского Реала и очень важный футболист сборной Франции. Один из основных претендентов на Золотой мяч.
Достижения в 2018 году:
- В составе Реала выиграл Лигу чемпионов 2017/18
- Стал серебренным призером Суперкубка УЕФА-2018
- В составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018
Лидерами по числу этих титулов являются аргентинец Леонель Месси и португалец Криштиану Роналду – они имеют по пять Золотых мячей. Причем с 2008 года награда доставалась только кому-то из этого тандема.