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Победа на Чемпионате мира уже не гарантирует Золотой мяч

Победа на Чемпионате мира уже не гарантирует Золотой мяч
14:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Последние три триумфатора чемпионатов мира так и не получили заслуженные Золотые мячи.

Вчера на церемонии вручения Золотого мяча Лука Модрич прервал десятилетнюю гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Кроме того, ее получил лишь финалист прошедшего мундиаля, который обошел в голосовании двух французов, победивших в этом турнире. Стороники Антуана Гризмана в один голос заявляли: "Золотой мяч должен быть для француза", но сам игрок Атлетико Мадрид оказался лишь третим, а Рафаэль Варан (победитель Лиги чемпионов) и Килиан Мбаппе и вовсе оказались вне подиума.

В истории футбола решение вручить Золотой мяч игроку, не победившему на Чемпионате мира принимается уже не впервые. Хави и Андрес Иньеста в 2010 году уступили звание лучшего футболиста Лионелю Месси, сборная Аргентины которого в 1\4 финала была всухую разбита Германией. Криштиану Роналду в 2014 году в гонке за Золотой мяч обошел любого из игроков сборной Германии (в том числе немецкого одноклубника Тони Кросса), которая триумфовала на Чемпионате мира 2014. Но стоит отметить, что Роналду в том году, в отличии от Месси, таки выиграл Лигу чемпионов.

Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира

Золотой мяч до эры Роналду и Месси обязательно вручался чемпиону мира, и даже защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, не забив ни одного гола, после триумфального мундиаля получил эту престижную награду.

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ФИФА, Лука Модрич, Золотой мяч, Лионель Месси.
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