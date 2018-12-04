Команду Фалькао и Хамеса может возглавить бразильский тренер

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15:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Бывший наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман покинул свой пост после поражения от англичан на стадии 1\8 ЧМ-2018.

Бывший тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари близок к работе в сборной Колумбии. Об этом он сам заявил изданию ESPN.

"Колумбия сделала мне предложение. После завершения сезона в Бразилии мы будем рассматривать этот вариант", - заявил Сколари.

Победа на Чемпионате мира уже не гарантирует Золотой мяч

Луис Фелипе Сколари с 2001 по 2002 годы возглавлял сборную Бразилии, с которой стал чемпионом мира 2002 года, а в 2013 году во время второго прихода выиграл Кубок конфедераций. В 2014 году покинул сборную ради Гремио, а на данный момент тренирует Палмейрас.

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Сборная Бразилии, Сборная Колумбии, Луис Фелипе Сколари.
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