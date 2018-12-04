Бурбас рассказал, где состоится матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион

Новости спорта: Журналист телеканалов "Футбол" сообщил, что матч Шахтер - Лион состоится в Киеве.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в Киеве, сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Шахтер" – "Лион" в Киеве на НСК «Олимпийский». Именно такой базовый вариант утвердили в Ньоне. Официально об этом решении объявят в течение часа», – написал Бурбас в твиттере.

Шахтар-Ліон у Києві на НСК Олімпійський. Саме такий базовий варіант затвердили у Ньоні. Офіційно про це рішення оголосять протягом години. — Igor Burbas (@iburbas) 4 декабря 2018 г.

УЕФА запретил проводить матч в Харькове из-за того, что в области введено военное положение. Поединок должен состояться 12 декабря.