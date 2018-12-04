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Бурбас рассказал, где состоится матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион

Бурбас рассказал, где состоится матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион
15:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Журналист телеканалов "Футбол" сообщил, что матч Шахтер - Лион состоится в Киеве.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в Киеве, сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Шахтер" – "Лион" в Киеве на НСК «Олимпийский». Именно такой базовый вариант утвердили в Ньоне. Официально об этом решении объявят в течение часа», – написал Бурбас в твиттере.

УЕФА запретил проводить матч в Харькове из-за того, что в области введено военное положение. Поединок должен состояться 12 декабря.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Игорь Бурбас.
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