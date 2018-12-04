Динамо сыграет на Олимпийском на следующий день после Шахтера

Новости спорта: В УЕФА подтвердили, что Динамо на НСК Олимпийский в четверг примет Яблонец после того, как Шахтер там в среду сыграет матч Лиги чемпионов.

Матч Лиги Европы между киевским Динамо и чешским Яблонцем состоится 13 декабря на НСК Олимпийский в Киеве, несмотря на перенос матча Шахтер – Лион. Об этом сообщает football24.tv

То есть, очевидно, УЕФА не планирует делать никаких изменений в связи с тем, что 12 декабря на НСК Олимпийский сыграют свой матч в Лиге чемпионов Шахтер и Лион.

"Этот матч Лиги Европы будет проходить, как и планировалось", – отметили изданию в пресс-службе УЕФА.

Напомним, УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом на НСК Олимпийский. Игра состоится 12 декабря в 22:00. А уже на следующий день Динамо сыграет поединок Лиги Европы против Яблонца на том же стадионе.

Стоит отметить, на НСК Олимпийский в связи с военным положением уже переносили матч Ворсклы против Арсенала в Лиге Европы. Команда Василия Сачко разгромно проиграла и потеряла шансы на плей-офф турнира.