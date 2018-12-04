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Новый еврокубковый турнир от УЕФА: структура и значимость для Украины

Новый еврокубковый турнир от УЕФА: структура и значимость для Украины
18:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: УЕФА с сезона 2020\2021 вводит новый турнир, который призван расширить количество участников еврокубков

УЕФА накануне приняла решение создать новый еврокубковый турнир, который по рангу должен располагаться после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В планах организации запустить его уже в 2021 году, что в итоге позволит большему количеству представителей из Украины участвовать в еврокубках, но обо всем по порядку.

Зачем Лига Европы-2?

Ни для кого не секрет, что Лига Европы даже на раунде плей-офф вызывает довольно мало интереса у нейтрального болельщика, прежде всего из-за слабых команд. Основная цель нового турнира УЕФА - расширить количество команд, играющих на международной арене, а также сделать Лигу Европы более сильной и статусной. В квалификации Лиги Европы на сегодняшний день участвуют 29 стран, а УЕФА планирует расширить количество участников до 34.

Схема розыгрыша турнира

Значительные изменения коснутся Лиги Европы - второй по статусу турнир в Европе будут разыгрывать по схеме Лиги чемпионов: сейчас в главном турнире Европы принимают участие 32 команды, которые разбиваются на группы по 4 участника. Лига Европы сегодня разыгрывается среди 48 команд. В новом формате еврокубков в Лиге Европы и Лиге Европы-2 будут участвовать 32 команды по 4 участника в каждой из 8 групп. Подобное уравнение коснулось лишь количества команд - игры будут проходить в привычные дни, но новый турнир будет играться в четверг.

Новый формат отбора

В связи с сокращением количества участников в Лиге Европы сократятся также раунды отбора - останутся только третий и четвертый. Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадают 4-е команды каждой из ассоциаций, занимающие 5-6 места в рейтинге УЕФА (Франция и Россия), 5-е команды первых 5 ассоциаций (сейчас - Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) и 6-е команды ассоциаций с 1 по 4 место (Испания, Англия, Италия, Германия).

  • Отбор начинается с 3-го раунда, а команды в итоге делятся по путям представителей Лиг и путь чемпионов.
  • Представители лиг - 3-е команды из 3 раунда квалификации Лиги чемпионов + 3 команды, занявшие третьи места в чемпионатах стран 13-15 в рейтинге ассоциаций. Итого 3 пары команд.
  • В первом раунде Пути чемпионов сыграют команды, которые вылетели из второго раунде пути чемпионов ЛЧ, итого 5 пар.

В плей-офф турнира сыграют победители прошлых раундов, 6 команд, которые вылетели из 3-го раунда квалификации ЛЧ и 6 команд, занявших третьи места в ассоциациях 7-12 рейтинга УЕФА. Итого 20 пар.

Лига Европы-2

В новом турнире УЕФА также будет Путь чемпионов. Команды, проигравшие в предварительном и первом раундах пути чемпионов Лиги чемпионов, минуют Лигу Европы и напрямую попадают в отбор на групповой этап Лиги Европы-2. Эти 20 команд играют между собой и 10 победителей снова делятся на пары во втором раунде. Эти 5 команд сыграют с 5-ю командами, которые проиграли в третьем раунде Пути чемпионов ЛЧ. Итого 5 команд выходят в групповой этап ЛЕ-2 через Путь чемпионов.

По Пути представителей лиг придется пройти 3 раунда отбора. В пером раунде играют команды ассоциаций с 30 по 55 места рейтинга УЕФА. Уже в следующем втором раунде появляются команды из ассоциаций 6-29, а в плей-офф начинают борьбу 7-е команды Испании, Англии, Италии и Германии, и 6-я команда Франции. В этом раунде будут вести борьбу и три неудачника третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Групповой этап всех еврокубковых турниров

Лига чемпионов:

  • 4 лучшие команды ассоциаций согласно рейтингу УЕФА с 1 по 4;
  • по 2 лучшие команды ассоциаций в рейтинге на местах с 5 по 6;
  • чемпионы ассоциаций в рейтинге 7-10 места;
  • 6 команд, прошедших путь представителей лиг;
  • 2 команды, прошедших путь чемпионов.

Лига Европы:

  • 5 и 6 команды чемпионатов ассоциаций в рейтинге УЕФА на местах 1-4;
  • 4 и 5 команды чемпионата на 5 месте в рейтинге УЕФА;
  • 4 команда чемпионата 6-го места рейтинга;
  • 4 команды, не попавшие через плей-офф по пути представителей лиг в Лигу чемпионов;
  • 6 команд, которые не попали в Лигу чемпионов через 3-й раунд и плей-офф квалификации пути чемпионов ЛЧ;
  • Тут важно: победитель Лиги Европы-2;
  • 10 триумфаторов плей-офф квалификации ЛЕ.

Лига Европы-2:

  • 10 команд, проигравших в плей-офф квалификации ЛЕ (там, где обычно оступается Заря и Ворскла)
  • 5 победителей пути чемпионов Лиги Европы-2
  • 17 победителей пути представителей лиг Лиги Европы-2

Групповой этап всех турниров пройдет по одинаковой схеме, но Лига Европы в плей-офф начнется с 1\8 (сейчас с 1\16).

Изменения коснутся команд, вылетевших (занявших 3-е место) из группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас они автоматически попадают в 1\16 плей-офф Лиги Европы, но с 2021 года этот формат немного изменится.

Для всех турниров будет одинаковая схема.

- победители групп Лиги Европы и Лиги Европы-2 выходят напрямую в 1\8 своих турниров;

- вторые команды группового этапа играют стыковые матчи плей-офф в своих турнира;

- вот тут важно: все третьи команды группового этапа Лиги чемпионов выходят в стыковые матчи Лиги Европы, а третьи команды Лиги Европы выходят в стыковые матчи Лиги Европы-2.

Финалы турниров

По регламенту УЕФА все три финала состоятся на одной неделе: сначала в среду сыграют финал ЛЕ-2, в четверг финал ЛЕ, а Лига чемпионов завершится традиционно в субботу.

Что это значит для украинских клубов?

От Украины не изменится количество представителей в еврокубков. Для изменений необходимо подняться выше 7-го или опуститься ниже 14-го, поэтому в еврокубки выходят все те же 5 клубов. При отсутствии изменений в рейтинге (7-9 место) до окончания следующего сезона наши клубы начнут сезон в таком виде:

- чемпион по-прежнему попадает в группу Лиги чемпионов;

- вице-чемпион играет 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, и в случае проигрыша отправляется в группу ЛЕ.

- 3-я команда УПЛ играет плей-офф Лиги Европы (сейчас напрямую попадает в группу ЛЕ), а в случае проигрыша отправляется в Лигу Европы-2.

- 4-я команда начинает квалификацию в 3-м раунде ЛЕ-2.

- 5-я команда УПЛ начинает со второго раунда ЛЕ-2.

Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам

Подводя итоги: чемпион Украины не потеряет шансы на группу Лиги чемпионов, вице-чемпион сыграет всего один раунд плей-офф ЛЧ, но в случае поражения отправляется в ЛЕ, а 3-я команда УПЛ вместо гарантированной группы ЛЕ будет играть в плей-офф турнира. 4-5 команды УПЛ сыграют соотвествующие раунды квалификации Лиги Европы-2.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, УПЛ, Лига Европы-2, Турниры УЕФА.
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