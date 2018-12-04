Новый еврокубковый турнир от УЕФА: структура и значимость для Украины

УЕФА накануне приняла решение создать новый еврокубковый турнир, который по рангу должен располагаться после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В планах организации запустить его уже в 2021 году, что в итоге позволит большему количеству представителей из Украины участвовать в еврокубках, но обо всем по порядку.
Зачем Лига Европы-2?
Ни для кого не секрет, что Лига Европы даже на раунде плей-офф вызывает довольно мало интереса у нейтрального болельщика, прежде всего из-за слабых команд. Основная цель нового турнира УЕФА - расширить количество команд, играющих на международной арене, а также сделать Лигу Европы более сильной и статусной. В квалификации Лиги Европы на сегодняшний день участвуют 29 стран, а УЕФА планирует расширить количество участников до 34.
Схема розыгрыша турнира
Значительные изменения коснутся Лиги Европы - второй по статусу турнир в Европе будут разыгрывать по схеме Лиги чемпионов: сейчас в главном турнире Европы принимают участие 32 команды, которые разбиваются на группы по 4 участника. Лига Европы сегодня разыгрывается среди 48 команд. В новом формате еврокубков в Лиге Европы и Лиге Европы-2 будут участвовать 32 команды по 4 участника в каждой из 8 групп. Подобное уравнение коснулось лишь количества команд - игры будут проходить в привычные дни, но новый турнир будет играться в четверг.
Новый формат отбора
В связи с сокращением количества участников в Лиге Европы сократятся также раунды отбора - останутся только третий и четвертый. Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадают 4-е команды каждой из ассоциаций, занимающие 5-6 места в рейтинге УЕФА (Франция и Россия), 5-е команды первых 5 ассоциаций (сейчас - Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) и 6-е команды ассоциаций с 1 по 4 место (Испания, Англия, Италия, Германия).
В плей-офф турнира сыграют победители прошлых раундов, 6 команд, которые вылетели из 3-го раунда квалификации ЛЧ и 6 команд, занявших третьи места в ассоциациях 7-12 рейтинга УЕФА. Итого 20 пар.
Лига Европы-2
В новом турнире УЕФА также будет Путь чемпионов. Команды, проигравшие в предварительном и первом раундах пути чемпионов Лиги чемпионов, минуют Лигу Европы и напрямую попадают в отбор на групповой этап Лиги Европы-2. Эти 20 команд играют между собой и 10 победителей снова делятся на пары во втором раунде. Эти 5 команд сыграют с 5-ю командами, которые проиграли в третьем раунде Пути чемпионов ЛЧ. Итого 5 команд выходят в групповой этап ЛЕ-2 через Путь чемпионов.
По Пути представителей лиг придется пройти 3 раунда отбора. В пером раунде играют команды ассоциаций с 30 по 55 места рейтинга УЕФА. Уже в следующем втором раунде появляются команды из ассоциаций 6-29, а в плей-офф начинают борьбу 7-е команды Испании, Англии, Италии и Германии, и 6-я команда Франции. В этом раунде будут вести борьбу и три неудачника третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Групповой этап всех еврокубковых турниров
Лига чемпионов:
Лига Европы:
Лига Европы-2:
Групповой этап всех турниров пройдет по одинаковой схеме, но Лига Европы в плей-офф начнется с 1\8 (сейчас с 1\16).
Изменения коснутся команд, вылетевших (занявших 3-е место) из группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас они автоматически попадают в 1\16 плей-офф Лиги Европы, но с 2021 года этот формат немного изменится.
Для всех турниров будет одинаковая схема.
- победители групп Лиги Европы и Лиги Европы-2 выходят напрямую в 1\8 своих турниров;
- вторые команды группового этапа играют стыковые матчи плей-офф в своих турнира;
- вот тут важно: все третьи команды группового этапа Лиги чемпионов выходят в стыковые матчи Лиги Европы, а третьи команды Лиги Европы выходят в стыковые матчи Лиги Европы-2.
Финалы турниров
По регламенту УЕФА все три финала состоятся на одной неделе: сначала в среду сыграют финал ЛЕ-2, в четверг финал ЛЕ, а Лига чемпионов завершится традиционно в субботу.
Что это значит для украинских клубов?
От Украины не изменится количество представителей в еврокубков. Для изменений необходимо подняться выше 7-го или опуститься ниже 14-го, поэтому в еврокубки выходят все те же 5 клубов. При отсутствии изменений в рейтинге (7-9 место) до окончания следующего сезона наши клубы начнут сезон в таком виде:
- чемпион по-прежнему попадает в группу Лиги чемпионов;
- вице-чемпион играет 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, и в случае проигрыша отправляется в группу ЛЕ.
- 3-я команда УПЛ играет плей-офф Лиги Европы (сейчас напрямую попадает в группу ЛЕ), а в случае проигрыша отправляется в Лигу Европы-2.
- 4-я команда начинает квалификацию в 3-м раунде ЛЕ-2.
- 5-я команда УПЛ начинает со второго раунда ЛЕ-2.
Подводя итоги: чемпион Украины не потеряет шансы на группу Лиги чемпионов, вице-чемпион сыграет всего один раунд плей-офф ЛЧ, но в случае поражения отправляется в ЛЕ, а 3-я команда УПЛ вместо гарантированной группы ЛЕ будет играть в плей-офф турнира. 4-5 команды УПЛ сыграют соотвествующие раунды квалификации Лиги Европы-2.