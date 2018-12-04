Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам

Новости спорта: После 17-го тура УПЛ каждый из клубов отметился интересным достижением.

Вчера, 3 декабря, завершился предпоследний перед зимним перерывом 17-й тур Украинской Премьер-лиги, который позволил сделать некие статистические выводы о всех клубах УПЛ.

Шахтер - 1 место, 42 очка

С 21 апреля Шахтер на своем поле не проигрывает в УПЛ 12 матчей подряд: + 9 = 3. Горняки не знают поражений в чемпионате 14 матчей подряд: + 11 = 3. Шахтер забивает голы во всех личных встречах с Олимпиком.

Александрия - 2 место, 36 очков

Александрия сыграла 60 матчей в УПЛ без пропущенных мячей, обязательно забивая в 7-и последних матчах на стадионе Ворсклы.

Динамо - 3 место, 35 очков

Гол Беседина стал 1750-м в чемпионатах Украины, к тому же киевский клуб обязательно забивает Черноморцу с 2007 года - 51 мяч в 23 матчах. Динамо завершило серию пропущенных мячей с Черноморцем, которая продолжалась 8 игр с 29 ноября 2015 года. Киевляне с 23 сентября ни разу не сыграли вничью: 7 побед и 3 поражения.

Заря - 4 место, 25 очков

Для Зари 17-й тур стал 520 матчем в УПЛ: 166=117-237 мячи 555-760, а Юрий Вернидуб добыл 40-ю выездную победу.

Ворскла - 5 место, 24 очка

Голевое затишье у полтавчан продолжается уже 321 минуту, при этом клуб проигрывает уже 3-й матч подряд.

Мариуполь - 6 место, 24 очка

Азовский клуб уже 4 игры обязательно забивает голы ФК Львову, при Бабиче мариупольцы провели уже 40 матчей, 10 из которых свели вничью. Голкипер команды Рустам Худжамов пропустил 200-й гол в УПЛ.

Десна - 7 место, 23 очка

Черниговцы завершили беспроигрышную серию из 4-х матчей: +3=1.

Львов - 8 место, 20 очков

Львовяне дома забивает голы со 2 сентября на протяжении 6 игр. Наставник команды Юрий Бакалов провел 70-й матч во главе клубов УПЛ: +22=19-29 мячи 77-95.

Олимпик - 9 место, 18 очков

Игроки Олимпика свели 20-й выездной матч вничью, обязательно пропуская от Шахтера.

Карпаты - 10 место, 17 очков

Львовяне с 18 марта уже 14 матчей подряд обязательно забивают на выезде - 23 гола.

Черноморец - 11 место, 12 очков

Одесситы с 31 августа обходятся без ничьих: одна победа и 10 поражений.

Арсенал-Киев - 12 место, 8 очков

Киевляне с 2007 года не проигрывают Карпатам в УПЛ: 8 игр, 5 побед и 3 ничьи.