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В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев

В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
21:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Шахтере объяснили почему матч против Лиона пройдет в Киеве на НСК Олимпийский, а не на Львов-Арене.

Директор департамента эксплуатации Шахтер-Сервис Вадим Гунько в комментарии корреспонденту рассказал как шли переговоры с НСК Олимпийским и почему было принято решение провести матч в Киеве.

Сегодня, 4 декабря, УЕФА вынесло решение, согласно которому поединок заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом перенесен из Харькова в Киев.

Football.ua обратился за комментарием к директору департамента эксплуатации Шахтер-Сервис Вадиму Гунько, который рассказал почему поединок все-таки пройдет в Киеве.

Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве

- Как проходили переговоры с дирекций НСК Олимпийский по поводу возможности проведения матча Шахтер — Лион в Киеве?

- Мы еще заранее пошли на переговоры с директорами НСК Олимпийский, ведь понимали, что есть большая вероятность отмены матча в Харькове. У нас было немного времени, поэтому мы сразу обсудили основные моменты, стандартные рамки контракта и описали свое видение проведения матча. Коммерческий директор стадиона нас внимательно выслушал и сейчас мы ждем от представителей стадиона контракт на основе предварительных переговоров. А уже завтра обсудим ситуацию более предметно.

- Почему выбрали НСК Олимпийский, а не Арену Львов, ведь именно этот стадион Шахтер зарегистрировал как резервный.

- Арена-Львов была готова принять этот матч, мы также вели переговоры, однако последнее слово оставалось за УЕФА. Вот мы только что получили подтверждение и сразу об этом сообщили. Мне трудно сказать, какой фактор был решающим в пользу Киева. Здесь совокупность факторов. Нам не объясняли причины этого решения.

Напомни, уже на следующий день после матча Шахтера с Лионом Динамо на своем стадионе должно принять чешский Яблонец.

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Киев, НСК Олимпийский, Шахтер, Лига Чемпионов.
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