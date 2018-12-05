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Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020 уволил тренера

Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020 уволил тренера
09:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Очередная сборная, находящаяся в одной группе с Украиной, в срочном порядке увольняет главного тренера.

Федерация футбола Литвы подтвердила, что по взаимному согласию было расторгнуто соглашение с главным тренером сборной Литвы Эдгарасом Янкаускасом.

"Мы хотим поблагодарить Эдгараса и всех его помощников за их профессиональное отношение к работе и преданность, которые они показали в качестве тренеров команды. Мы желаем Янкаускасу и всему персоналу большего успеха в дальнейшей карьере и терпения", — цитирует президента ФФЛ Томаса Данилявичюса официальный сайт организации.

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Федерация футбола Литвы начала поиск нового топ-тренера и будет информировать об изменениях.

Янкаускас был тренером команды с января 2016 года.

Под его руководством Литва заняла последнее место в группе Лиги наций и вылетела в дивизион D.

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Сборная Украины, Сборная Литвы, Евро-2020, Отбор к Евро-2020, Эдгарас Янкаускас.
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