Моуринью перед матчем с Арсеналом пожаловался на состав МЮ

Новости спорта: Португалец Жозе Моуриньо объяснил 7-е место Манчестер Юнайтед недостаточной комплектацией состава в летнее трансферное окно.

Летом "Манчестер Юнайтед" из крупных приобретений оформил только трансфер хавбека Фреда, который не имеет постоянного места в основном составе.

Сейчас команда занимает в АПЛ только 7-е место, и тренер Жозе Моуриньо сетует на состав.

"То отставание, которое есть между нами и топ-4 - это то, чего я предвидеть не мог. Я всегда стараюсь мыслить позитивно, но такого отставания я не ждал".

"И летом все лидеры, кроме МЮ, усилили свой состав. Да, "Тоттенхэм" никого не подписал, но лучшая инвестиция в будущее - это сохранять своих топ-игроков, и они это сделали", - сказал Моуриньо.

Сегодня вечером МЮ получит шанс сократить отставание, когда дома примет "Арсенал".