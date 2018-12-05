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Моуринью перед матчем с Арсеналом пожаловался на состав МЮ

Моуринью перед матчем с Арсеналом пожаловался на состав МЮ
10:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Португалец Жозе Моуриньо объяснил 7-е место Манчестер Юнайтед недостаточной комплектацией состава в летнее трансферное окно.

Летом "Манчестер Юнайтед" из крупных приобретений оформил только трансфер хавбека Фреда, который не имеет постоянного места в основном составе.

Сейчас команда занимает в АПЛ только 7-е место, и тренер Жозе Моуриньо сетует на состав.

"То отставание, которое есть между нами и топ-4 - это то, чего я предвидеть не мог. Я всегда стараюсь мыслить позитивно, но такого отставания я не ждал".

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"И летом все лидеры, кроме МЮ, усилили свой состав. Да, "Тоттенхэм" никого не подписал, но лучшая инвестиция в будущее - это сохранять своих топ-игроков, и они это сделали", - сказал Моуриньо.

Сегодня вечером МЮ получит шанс сократить отставание, когда дома примет "Арсенал".

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Жозе Моуриньо, Арсенал, Манчестер Юнайтед.
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