Шахтер и Динамо получили от ФИФА 1 млн долларов

Новости спорта: Украинские клубы получили премиальные от ФИФА за легионеров. которые выступали на ЧМ-2018.

ФИФА подвела итоги программы, позволяющей клубам зарабатывать деньги на футболистах, которые выступали за свои сборные на чемпионате мира-2018.

В Украине выплаты за своих игроков получили «Шахтер» и «Динамо».

«Шахтеру» от ФИФА досталось 537 тысяч долларов, а «Динамо» - 484 тысяч. Сумма учитывает количество дней, которые футболист провел на турнире.

Больше всех получили английские клубы, а лидирует в этом плане «Манчестер Сити», которому досталось больше 5 миллионов. Весь список ФИФА.

Всего ФИФА выплатила всем клубам около 20 миллионов долларов.