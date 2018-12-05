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Шахтер и Динамо получили от ФИФА 1 млн долларов

Шахтер и Динамо получили от ФИФА 1 млн долларов
13:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинские клубы получили премиальные от ФИФА за легионеров. которые выступали на ЧМ-2018.

ФИФА подвела итоги программы, позволяющей клубам зарабатывать деньги на футболистах, которые выступали за свои сборные на чемпионате мира-2018.

В Украине выплаты за своих игроков получили «Шахтер» и «Динамо».

«Шахтеру» от ФИФА досталось 537 тысяч долларов, а «Динамо» - 484 тысяч. Сумма учитывает количество дней, которые футболист провел на турнире.

Больше всех получили английские клубы, а лидирует в этом плане «Манчестер Сити», которому досталось больше 5 миллионов. Весь список ФИФА.

Всего ФИФА выплатила всем клубам около 20 миллионов долларов.

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ФК Шахтер, ФИФА, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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