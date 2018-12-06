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Лидер Боруссии Ройс продавал пиво немецким фанатам

Лидер Боруссии Ройс продавал пиво немецким фанатам
10:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лидер Боруссии Марко Ройс поработал барменом в одном из заведений Дортмунда.

Форвард Дортмундской Борусси и сборной Германии Марко Ройс попробовал себя в роли помощника бармена.

Немец раздавал пиво фанатам “Шмелей”. В этот день пинту, а то и две взяли даже те, кто не употребляет алкоголь. Отметим, что сам Марко выглядит довольно-таки сосредоточено. Нападающий ответственно подходит к любым задачам.

 
 
 
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You cannot hate @marcinho11 @bvb09

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433)

Недавно главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что напоит пивом Томаса Мюллера пивом, когда тот сыграет свой 100-й матч за национальную команду.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Марко Ройс.
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