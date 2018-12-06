Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе

Новости спорта: Сегодня, 6 декабря, состоялась жеребьевка отбора к финальной стадии Евро-2020 среди сборных U-19.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года среди юношей до 19 лет.

В жеребьевке приняли участие 52 из 54-х сборных U-19, которые будут бороться за титул чемпиона Европы. Команда Северной Ирландии на правах хозяина Евро получила пропуск в финал соревнований автоматически. Сборная Португалии, как сильнейшая команда в рейтинге УЕФА, начнет квалификацию из элитного раунда отбора.

Остальные участники были распределены по четырем корзинам по 13 команд в соответствии с их рейтингом.

В результате жеребьевки юношеская сборная Украины U-19 попала в группу 9. Подопечные Олега Кузнецова поборются за выход в элит-раунд отбора Евро-2020 (U-19) со Швецией, Словенией и Эстонией.

The 2019/20 #U19EURO qualifying round draw has been made - see the groups on the first step of the road to @NorthernIreland in July 2020

https://t.co/PTQda9BLKD pic.twitter.com/hZyTUfQGaj — UEFA.com (@UEFAcom) 6 декабря 2018 г.

Состав всех групп квалификационного раунда Евро-2020 (U-19)

Группа 1: Турция, Болгария, Черногория, Армения.

Группа 2: Испания, Сербия, Румыния, Литва.

Группа 3: Германия, Шотландия, Беларусь, Андорра.

Группа 4: Греция, Бельгия, Исландия, Албания.

Группа 5: Россия, Польша, Уэльс, Косово.

Группа 6: Италия, Словакия, Кипр, Мальта.

Группа 7: Чехия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.

Группа 8: Франция, Дания, Польша, Фарерские о-ва.

Группа 9: Украина, Швеция, Словения, Эстония.

Группа 10: Австрия, Ирландия, Швейцария, Гибралтар.

Группа 11: Англия, Босния и Герцеговина, Македония, Люксембург.

Группа 12: Нидерланды, Израиль, Латвия, Молдова.

Группа 13: Хорватия, Грузия, Венгрия, Казахстан.

Хозяев мини-турниров в группах определят позже. Матчи этой стадии будут завершены до 19 ноября 2019 года.

Две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы), выйдут в элитный раунд. Матчи этой стадии состоятся весной 2020 года.

Победители семи групп элитного раунда пробьются в финальную стадию, которая пройдет в июле 2020 году в Северной Ирландии.