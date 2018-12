Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась процедура жеребьевки квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года среди юношей до 19 лет.

В жеребьевке приняли участие 52 из 54-х сборных U-19, которые будут бороться за титул чемпиона Европы. Команда Северной Ирландии на правах хозяина Евро получила пропуск в финал соревнований автоматически. Сборная Португалии, как сильнейшая команда в рейтинге УЕФА, начнет квалификацию из элитного раунда отбора.

Остальные участники были распределены по четырем корзинам по 13 команд в соответствии с их рейтингом.

В результате жеребьевки юношеская сборная Украины U-19 попала в группу 9. Подопечные Олега Кузнецова поборются за выход в элит-раунд отбора Евро-2020 (U-19) со Швецией, Словенией и Эстонией.

The 2019/20 #U19EURO qualifying round draw has been made - see the groups on the first step of the road to @NorthernIreland in July 2020

https://t.co/PTQda9BLKD pic.twitter.com/hZyTUfQGaj

— UEFA.com (@UEFAcom) 6 декабря 2018 г.