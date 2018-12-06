Динамо и еще два клуба требуют отставки президента УПЛ

Новости спорта: Накануне принятия решения о смене количества участников УПЛ киевское Динамо требует отставки президента организации.

Киевское Динамо, луганская Заря и донецкий Олимпик требуют отставки президента президента УПЛ Томаса Гримма. Об этом сообщает Footballhub.

Кінець казкам Грімма

Заступник генерального директора @DynamoKyiv Сергій Мохник на засіданні клубів УПЛ вимагає відставки президента Ліги Томаса Грімма

Позицію киян підтримують @FCZoryaOfficial і Олімпік pic.twitter.com/2kmQwDiMpJ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 декабря 2018 г.

На заседании Сергей Мохник, занимающий должность заместителя гендиректора "Динамо", заручившись поддержкой "Зари" и "Олимпика" озвучил такое требование.

Стоит отметить, сегодня, 6 декабря, должно было состоятся заседание клубов Украинской Премьер-лиги, на котором планировалось обсудить ряд вопросов, включая расширение количества команд с 12 до 16. Собрание не состоялось в связи с неявкой минимального количества представителей клубов (только 6 из необходимых 8), а потому перенесено на 20 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Томас Гримм на должности президента УПЛ зарабатывает 20 тысяч евро, при том, что в Украине бывает один раз в три недели на три дня. Гримма выбрали президентом УПЛ в апреле 2018 года 10 голосами из 12.