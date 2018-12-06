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Динамо и еще два клуба требуют отставки президента УПЛ

Динамо и еще два клуба требуют отставки президента УПЛ
14:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

Новости спорта: Накануне принятия решения о смене количества участников УПЛ киевское Динамо требует отставки президента организации.

Киевское Динамо, луганская Заря и донецкий Олимпик требуют отставки президента президента УПЛ Томаса Гримма. Об этом сообщает Footballhub.

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На заседании Сергей Мохник, занимающий должность заместителя гендиректора "Динамо", заручившись поддержкой "Зари" и "Олимпика" озвучил такое требование.

Стоит отметить, сегодня, 6 декабря, должно было состоятся заседание клубов Украинской Премьер-лиги, на котором планировалось обсудить ряд вопросов, включая расширение количества команд с 12 до 16. Собрание не состоялось в связи с неявкой минимального количества представителей клубов (только 6 из необходимых 8), а потому перенесено на 20 декабря 2018 года.

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Ранее сообщалось, что Томас Гримм на должности президента УПЛ зарабатывает 20 тысяч евро, при том, что в Украине бывает один раз в три недели на три дня. Гримма выбрали президентом УПЛ в апреле 2018 года 10 голосами из 12.

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ФК Динамо К, Заря, УПЛ, Президент УПЛ, Томас Гримм.
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