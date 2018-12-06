Кубок Короля. Луго украинского защитника проиграл Леванте и покинул турнир

Новости спорта: Завершился матч 1\16 Кубка Испании, в котором Леванте принимал Луго украинца Василия Кравца.

Сегодня, 6 декабря, продолжаются матчи 1\16 Кубка Короля в Испании. В одном из таких между Леванте и Луго в стартовом составе вышел украинский защитник Василий Кравец.

Стоит отметить, что для Леванте и Луго Василия Кравца это второй матч в 1\16 финала, первый завершился ничьей 1:1 на стадионе Анксо Карро в городе Луго.

Василий Кравец провел весь матч в составе Луго, но его команда проиграла Леванте и прекратила борьбу за Кубок Короля.

Кубок Короля 1\16 финала

Леванте - Луго 2:0 (общий счет 3:1)

Леванте: Абарискета - Коке, Кобасо, Робер, Луна - Симон, Прцич, Вукчевич (Кампанья, 70) - Боатенг (Хасон, 65), Майорал, Двамена.

Запасные: Чема, Охеда, Хасон, Кампанья, Рохер, Рочина, Тоно.

Луго: Варо - Вийера, Бернардо, Карлос, Кравец - Гил, Абурджания - Альварес (Кампабадаль, 50), Кампилло, Муньис - Хона (Донгу, 58).

Запасные: Качаррон, Эскриче, Хосете, Азиз, Донгу, Кампабадаль, Ласо.

Голы: Коке, 80, Двамена, 90+3

Напомним, Василий Кравец перешел в Луго в апреле 2017 года из львовских Карпат на правах аренды на пол года, сыграв при этом 8 матчей. Луго воспользовался правом выкупа 21-летнего Кравца и после полноценного перехода Кравец сыграл уже 24 матча. Василий Кравец играл за юношескую сборную Украины U17, а уже при Шевченко вызывался в национальную команду, где еще не успел дебютировать.

В Испании выступает еще один украинец - Андрей Лунин, принадлежащий мадридскому Реалу, но выступающий в Леганесе. Накануне Андрей отразил пенальти в свои ворота, что позволило его команде выиграть в матче Кубка Испании на выезде против Райо Вальекано.