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Лидер ПСЖ Мбаппе вновь стал блондином

Лидер ПСЖ Мбаппе вновь стал блондином
15:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Один из лидеров ПСЖ Килиан Мбаппе вновь кардинально изменил имидж.

Форвард Пари Сен-Жермен и сборной Франции  Килиан Мбаппе, недавно получивший от журнала France Football награду "Лучший молодой футболист мира" и занял 5 место в основном голосовании на "Золотой мяч-2018", продолжает экспериментировать со своим имиджем.

На вчерашний матч 16-го тура Лиги 1 Страсбур  - ПСЖ молодой француз вышел блондином, перекрасив волосы в белый цвет

Матч между Страсбургом и ПСЖ закончился результативной ничьей 1:1. Команды обменялись забитыми голами с пенальти, на мяч Лалы ответил Кавани.

 
 
 
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#RCSAPSG

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

А сразу после матча Кииан "запостил" снимок с новым имиджем в свой Инстаграм. Фанатам футбола оказалась по вкусу новая прическа француза, - пост собрал около 850 тысяч "лайков", хотя не прошли даже сутки.

Стоит отметить, что 16-ый тур французской Лиги 1 ознаменовался другим скандальным событием Сербский защитник Сент-Этьена Невен Суботич получил страшную травму головы после столкновения с собственным голкипером и был госпитализирован.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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