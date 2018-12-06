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Реал разгромил клуб из Сегунды и вышел в 1\8 Кубка Короля (Видео)

Реал разгромил клуб из Сегунды и вышел в 1\8 Кубка Короля (Видео)
19:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Реал в 1\16 Кубка Короля разгромил клуб из Сегунды Б, пробившись в следующий этап турнира.

Мадридский Реал в 1\16 Кубка Короля не заметил на поле Меллилу в ответной игре.

Команда Солари на Сантьяго Бернабеу со счетом 6:1 разгромил клуб из Сегунды Б.

Кубок Короля 1\16

Реал - Мелилья 6:1

Подопечные Солари еще в первом тайме обозначили свое преимущество на табло, "отгрузив" 3 мяча: дубль на счету Асенсио, также забил Хавьер Санчес. После перерыва Мелилья получила еще 3 мяча в свои ворота: дубль Иско и гол Винисиуса Жуниора. В конце игры с пенальти Касми забил единственный мяч Мелильи в этом поединке.

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Таким образом Реал с суммарным счетом 10:1 вслед за Барселоной и Атлетико выходит в 1\8 Кубка Короля.

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе Леганеса на матч 1/16 Кубка Короля и еще в первом тайме отразил пенальти.

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Реал, Кубок Короля, Сегунда Б, Меллилья.
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