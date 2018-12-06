Общее собрание УПЛ так и не состоялось

Новости спорта: Украинская Премьер-лига перенесла Общее собрание участников лиги.

Сегодня, 6 декабря, должно было состоятся Общее собрание участников украинской Премьер-лиги, которое было инициировано лигой. На собрании клубы должны были обсудить два важных вопроса - расширение УПЛ до 16 команд, а также борьба с "договорняками".

Но собрание так и не состоялось из-за отсутствия достаточного количества участников (явились представители шести клубов при необходимых восьми).

По информации УПЛ, сегодня утром клубам поступали звонки с призывами не посещать собрание клубов. Также сообщается, что такие звонки вроде бы поступали от представителей УПЛ. УПЛ посредством официального сайта заявила, что такие звонки никто из представителей организации не делал и не призывал бойкотировать собрание.

Премьер-лига настаивает на том, что вопрос договорных матчей - очень важен и актуален в реалиях украинского футбола. Такие игры не просто негативно влияют на имидж футбола в Украине, но и ставят под угрозу его существование как таковое.

Лига назначила новую дату проведения Общего собрания участников УПЛ на 20 декабря 2018 года.