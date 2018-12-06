Скачать
Четверг, 06.12.2018
Все голы Шахтера французским клубам (Видео)
Все голы Шахтера французским клубам (Видео)
Уайлдер - Фьюри: боксеры заработали дополнительные гонорары
Уайлдер - Фьюри: боксеры заработали дополнительные гонорары
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Общее собрание УПЛ так и не состоялось

Общее собрание УПЛ так и не состоялось
20:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

Новости спорта: Украинская Премьер-лига перенесла Общее собрание участников лиги.

Сегодня, 6 декабря, должно было состоятся Общее собрание участников украинской Премьер-лиги, которое было инициировано лигой. На собрании клубы должны были обсудить два важных вопроса - расширение УПЛ до 16 команд, а также борьба с "договорняками".

Но собрание так и не состоялось из-за отсутствия достаточного количества участников (явились представители шести клубов при необходимых восьми).

Все голы Шахтера французским клубам (Видео)

По информации УПЛ, сегодня утром клубам поступали звонки с призывами не посещать собрание клубов. Также сообщается, что такие звонки вроде бы поступали от представителей УПЛ. УПЛ посредством официального сайта заявила, что такие звонки никто из представителей организации не делал и не призывал бойкотировать собрание.

Премьер-лига настаивает на том, что вопрос договорных матчей - очень важен и актуален в реалиях украинского футбола. Такие игры не просто негативно влияют на имидж  футбола в Украине, но и ставят под угрозу его существование как таковое. 

Лига назначила новую дату проведения Общего собрания участников УПЛ на 20 декабря 2018 года. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
02 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
03 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
04 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
05 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь