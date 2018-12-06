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Четверг, 06.12.2018
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Все голы Шахтера французским клубам (Видео)

Все голы Шахтера французским клубам (Видео)
18:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: 12 декабря Шахтер попытается пройти Лион на пути в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 12 декабря, Шахтер проведет важнейший матч осенней части сезона. В Киеве на НСК Олимпийский Горняки в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19 примут французский Лион. Дончане должны были сыграть решающий матч ЛЧ в Харькове, однако, УЕФА перенесла игру в Киев из-за военного положения в ряде регионов Украины.

Для выхода в следующий раунд престижнейшего еврокубка подопечным Паулу Фонсеки необходима победа. В случае ничьей дончане буду играть весной в Лиге Европы. А вот при поражении Шахтер и во все может остаться без евровесны: такой сценарий возможен если Хоффенхайм победит Манчестер Сити в заключительном туре ЛЧ.

Матч Шахтера в Юношеской лиге УЕФА также перенесен

На официальном твиттере Шахтера появилась видеозапись со всеми голами Горняков в ворота французских команд: 

Отметим, Шахтер и Лион уже встречались в этом розыгрыше ЛЧ и тогда Горняки растеряли преимущество в два мяча и довольствовались ничьей.

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ФК Шахтер, ФК Лион, ЛЧ, Футбол, Видео, Новости футбола, Шахтер - Лион.
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