Матч Шахтера в Юношеской лиге УЕФА также перенесен

Новости спорта: Матч между юношескими командами Шахтера и Лиона также состоится в Киеве.

Шахтер объявил о том, что матч команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА против Лиона состоится на столичном УТК им. Банникова.

Встреча состоится в среду, 12 декабря, в 12:00. Вход для болельщиков будет свободным.

Новость последовала за переносом в Киев матча основных команд Шахтера и Лиона в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов из-за военного положения в некоторых областях Украины, в том числе и в Харьковской.

Встреча могла пройти во Львове, но все же выбор пал на Олимпийский стадион.

Динамо получило соответствующее письмо с просьбой о переносе от заместителя генерального директора УЕФА Джорджио Маркетти. Киевляне одобрили проведение матча на Олимпийском стадионе, хоть на следующий день их ожидает встреча Лиги Европы с Яблонцем.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поблагодарил Игоря Суркиса за одобрение игры в Киеве.

Матч Шахтер — Лион состоится в среду, 12 декабря. Начало игры в 22:00. В случае победы Горняки выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.