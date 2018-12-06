Скачать
Четверг, 06.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря

Матч Шахтера в Юношеской лиге УЕФА также перенесен

Матч Шахтера в Юношеской лиге УЕФА также перенесен
12:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Матч между юношескими командами Шахтера и Лиона также состоится в Киеве.

Шахтер объявил о том, что матч команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА против Лиона состоится на столичном УТК им. Банникова.

Встреча состоится в среду, 12 декабря, в 12:00. Вход для болельщиков будет свободным.

Новость последовала за переносом в Киев матча основных команд Шахтера и Лиона в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов из-за военного положения в некоторых областях Украины, в том числе и в Харьковской.

Встреча могла пройти во Львове, но все же выбор пал на Олимпийский стадион.

Динамо получило соответствующее письмо с просьбой о переносе от заместителя генерального директора УЕФА Джорджио Маркетти. Киевляне одобрили проведение матча на Олимпийском стадионе, хоть на следующий день их ожидает встреча Лиги Европы с Яблонцем.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поблагодарил Игоря Суркиса за одобрение игры в Киеве.

Матч Шахтер — Лион состоится в среду, 12 декабря. Начало игры в 22:00. В случае победы Горняки выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Юношеская лига УЕФА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
02 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
03 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
04 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
05 Манчестер Юнайтед - Арсенал: где и когда смотреть матч 15 тура АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь