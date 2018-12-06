Основной защитник Ливерпуля сломал ногу и пропустит Boxing day

Новости спорта: Защитник Ливерпуля Джо Гомес получил перелом ноги в матче Премьер-лиги против Бернли.

Защитник Ливерпуля Джо Гомес сломал ногу в выездном матче Премьер-лиги против Бернли, сообщает BBC.

21-летний англичанин был вынужден покинуть поле на носилках в середине первого тайма и после матча главный тренер "красных" Юрген Клопп пожаловался на грубую игру соперника.

По предварительным прогнозам, для восстановления Гомесу понадобится около шести недель, но сроки могут меняться по ходу процесса реабилитации.

Таким образом, Джо пропустит матчи против Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптона, Ньюкасла и Арсенала в Премьер-лиге, а также решающий поединок группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

В текущем сезоне Гомес провел за Ливерпуль 17 матчей во всех турнирах, в которых получил три желтые карточки.