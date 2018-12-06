Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019

Новости спорта: Лето 2019 может стать периодом начала нового этапа в карьере для множества высококлассных игроков в связи с завершением их контрактов в клубах.

Ни для кого не секрет, что топ-игроки приобретаются клубами за огромные деньги на длительное время, но с возрастом или в силу конкуренции они часто уходят на второй план в своих клубах, так и дорабатывая до конца свои контракты на лавке запасных. Тем не менее, завершение контракта может стать началом более яркого периода в карьере, а для большинства клубов заполучить звезду за бесплатно может стать очень хорошим решением.

Вашему внимаю топ лучших игроков, у которых истекает контракт летом 2019 года.

Тоби Алдервейрелд, защитник, Тоттенхэм

Игрок национальной сборной Бельгии прошлым летом мог оказаться в Манчестер Юнайтед, но этого так и не произошло. Учитывая проблемы с составом "красных дьяволов", Алдервейрелд вполне реально может переехать в Манчестер.

Альфонс Ареола, вратарь, ПСЖ

Приход во французский гранд легендарного Джанлуиджи Буффона стал серьезным препятствием на пути к основному составу Альфонса Ареоля, его чемпионство в составе французской сборной может положительно сказаться на его трудоустройстве в будущем.

Марио Балотелли, нападающий, Ницца

Марио Балотелли в свои 28-лет наконец-то заиграл в футбол в Ницце, забивая при этом достаточно мячей в Лиге 1, хотя его и сватали в Марсель летом, но он продолжает показывать неплохую игру за Ниццу. Сегодня Балотелли опроверг слухи о возвращении в Милан, поэтому, вероятно, он рассматривает вариант переподписать контракт с французским клубом.

Ясин Браими, форвард, Порту

Браими на протяжении последних 5-лет был ключевым игроком Порту после перехода из испанской Гранаты, но на сегодняшний день все еще не определился со своим будущим на следующий сезон, хотя им интересовались Эвертон, Вест Хэм и Вулверхэмптом.

Маттео Дармиан, защитник, Манчестер Юнайтед

Для Маттео Дармиана кошмар в клубе Жозе Моуринью может завершиться уже через пол года. 29-летний игрок сборной Италии уже несколько сезонов играет вторую скрипку в МЮ, конкурируя с Антонио Валенсией. Дармиан в свои годы еще может показать хороший футбол, к тому же им интересуются топ-клубы Италии, такие как Наполи и Интер.

Браим Диас, форвард, Манчестер Сити

Испанский молодой нападающий в команде Хосепа Гвардиолы еще не появлялся в АПЛ, но успел в матче кубка сделать дубль против Фулхэма, чем громко заявил о себе. Одноклубник Александра Зинченко видит свое будущее в другом клубе, а эксперты называют Реал главным претендентом на молодого испанца.

Мусса Дембеле, полузащитник, Тоттенхэм

Еще один игрок Тоттенхэма, который уже летом может покинуть Лондон. Его очень сильно хотели подписать клубы из Китая, но недавно им заинтересовался Интер, поэтому 31-летний бельгийский хавбек может перебраться в Италию.

Сеск Фабрегас, полузащитник, Челси

В прошлом звезда Челси готов покинуть "Стэмфорд Бридж" уже летом, и он явно не будет испытывать недостаток интереса со стороны именитых клубов. Бывший игрок Барселоны испытывает проблемы с конкуренцией в команде Сарри, и в силу своего возраста должен задуматься над клубом, где сможет комфортно завершить карьеру. Такими могут стать Милан или Интер, к тому же Валенсия также готова заполучить Сеска бесплатно.

Оливье Жиру, форвард, Челси

Жиру в составе сборной Франции стал чемпионом мира на последнем мундиале, но его редкие выходы в стартовом составе Челси подчеркивают необходимость задуматься о переходе в другой клуб. В прошлом лучший бомбардир Арсенала может вернуться домой во Францию в местную Лигу 1.

Диего Годин, защитник, Атлетико Мадрид

Звезда Атлетико мог еще летом оказаться в Манчестер Юнайтед, но стороны так и не согласовали контракт уругвайца. Новая сделка может быть заключена уже летом, а Годин бесплатно перейдет в команду Жозе Моуринью. Кроме переподписания контракта с Атлетико Годин может выбрать и переход в Ювентус.

Андер Эррера, защитник, Манчестер Юнайтед

Эррера уже пятый сезон играет за "красных дьяволов", при этом не получая стабильное место в основном составе Жозе Моуринью. В последнем матче с Арсеналом он получил жесткую критику от легенд Манчестер Юнайтед, что может побудить сменить прописку уже летом следующего года.

Джеймс Милнер, полузащитник, Ливерпуль

Возрастной Джеймс Милнер верой и правдой играет за Ливерпуль, но в 32 года достаточно сложно соответствовать темпу игры команды Клоппа. Его универсальность может пригодиться клубу ниже статусом, где Джеймс вполне сможет достойно завершить карьеру. Сейчас у Ливерпуля на его позицию наигрываются Фабиньо и Кейта, поэтому уход Милнера в конце сезона может стать реальностью.

Ариен Роббен, нападающий, Бавария

35-летний голландец все чаще подвергается травмам и этим летом может завершить карьеру, но у легенды Баварии, безусловно, будут заманчивые предложения из Китая или МЛС.

Даниэль Старридж, нападающий, Ливерпуль

Еще один игрок Ливерпуля не продлил контракт с клубом. На позиции Старриджа у Клоппа огромная конкуренция в лицах Салаха, Мане, Фирмино и даже Шакири. 29-летний Старридж неоднократно уходил в аренды, но всегда очень громко возращался. Этим летом он может уехать из Ливерпуля навсегда.

Дани Уэлбэк, нападающий, Арсенал

Как и Старридж, Уэлбэк в прошлом приносил своей команде огромную пользу в атаке, забивая массу голов, но с возрастом он начал проигрывать конкуренцию более молодым игрокам. Унай Эмери должен задуматься над сохранением экс-игрока сборной Англии, иначе тот перейдет в Эвертон или Галатасарай.