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Скоулз: Эррера не должен быть в МЮ, если он не может дать пас на 30 ярдов

Скоулз: Эррера не должен быть в МЮ, если он не может дать пас на 30 ярдов
18:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Легенды Манчестер Юнайтед жестко раскритиковали игру Манчестер Юнайтед, в частности Андера Эрреру.

Легенда Манчестер Юнайтед Поул Скоулз остался недовольным игрой Андера Эрреры, в то время, как Рио Фердинанд называет отсуствие доверия главной причиной неудач "красных дьяволов", сообщает goal.com.

Поул Скоулз подверг сомнению качество некоторых игрков команды, подчернув при этом неспособность Эрреры отдать точную передачу. Легенда Манчестер Юнайтед считает, что таким игрокам не место в клубе.

"Вы должны задать вопрос о качестве игрока", - раскритиковал Скоулз Эрреру в BT Sport.

"Способен ли Андер Эррера сделать передачу Погбе? Он находится в 15-20 ярдах, и, вероятно, 30-ярдовая передача - простая, а если он недостаточно квалифицирован, чтобы отдать такую простую передачу, тогда он не должен играть в этом клубе", - отметил Скоулз.

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Между тем Рио Фердинанд обвинил в недостаточной уверенности в плохих показателях игроков в последнее время, сделав акцент, что они делают простейшие задачи сложными.

Манчестер Юнайтед вчера дома на Олд Траффорд сыграл вничью с Арсеналом, по ходу матча дважды отыгрываясь.

Благодаря голам Энтони Марсиаля и Джесси Лингарда удалось спасти ничью подопечным Жозе Моуринью, хотя "красные дьяволы" продолжают значительно отставать от темпа первой четверки АПЛ, занимая при этом аж 8-ю строчку в таблице.

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АПЛ, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Андер Эррера, Поул Скоулз.
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