Скандальный итальянец не вернется в Милан

Новости спорта: Скандальный итальянский форвард Ниццы опроверг все слухи о возвращении в свой бывший клуб после срыва перехода Златана Ибрагимовича.

Милан в это трансферное окно собирается основательно поработать на трансферном рынке в поиске нападающего. В прессе появляются разные претенденты, а накануне стало известно, что Златан Ибрагимович отклонил предложение россонери, поэтому журналисты стали сватать в клуб скандального экс-игрока Марио Балотелли, который на данный момент защищает цвета Ниццы.

Однако сам Марио в своем инстаграм опроверг слухи, жестко ответив фанатам клуба, которые критиковали возможное возвращение Балотелли в клуб Дженнаро Гаттузо.

"В любом случае приятно видеть так много фанатов Милана, которым не понравилось бы мое возможное и несколько маловероятное возвращение. Но все в порядке, в один прекрасный день вы служите, а другой нет; важно не сожалеть об этом. На данный момент никакого перехода не планируется. Это я написал только, чтобы указать на непризнание и неуважение людей, которые всегда будут в моем сердце", - написал Марио Балотелли.

Напомним, 28-летний итальянец Марио Балотелли с 2016 года играет за Ниццу, сыграв при этом 51 матч.