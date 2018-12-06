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Динамо отрицает заявление об отставке президента УПЛ

Динамо отрицает заявление об отставке президента УПЛ
22:32 Чт, 6 Декабрь 2018 Телеграф football24.ua

Новости спорта: В Динамо официально опровергаю поступившую ранее информацию о желании отставки президента УПЛ Томаса Гримма.

Заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник прокомментировал срыв заседания представителей клубов УПЛ и опроверг информацию о том, что Динамо хочет отставки президента Премьер-лиги Томаса Гримма.

"Сразу хочу сказать, что никаких заявлений об отставке Томаса Гримма с поста президента УПЛ я не делал. Понятно, Игорь Цыганык написал (первоисточником выступила платформа Footballhub, с которой сотрудничает Цыганик. – прим. авт.), и все последовали за ним. Но как я мог требовать отставки Гримма, если не было самого заседания Просто не собрался кворум, сборы не состоялись.

Вопроса такого вообще не было, такое никто не обсуждал и в повестку дня не вносилось. Говорил недавно с Гельзином, мол, "Вы вместе с Зарей меня поддержали в отставке Гримма", так он тоже смеется... В общем, тут не о чем говорить – кворум не собрался и не было полномочий даже открыть заседание. Поэтому говорить, что представитель Динамо на заседании требовал отставку президента УПЛ – это вообще непонятно что.

Динамо и еще два клуба требуют отставки президента УПЛ

Я был на пути к Дому футбола, и мне позвонили представители некоторых клубов и сказали, что они не едут в Киев. Причина – якобы у них сломались автомобили. У 5 участников из 6, которые не приехали... Тогда, наверное, надо поменять вид транспорта. В Ворскле, говорят, сразу две машины поломалось – и у генерального, и у спортивного директора.

Что дальше? Согласно уставу, на 20 декабря Премьер-лига назначила повторное проведение собрания. Далее мы, Динамо, готовы участвовать – хоть 20-го, хоть 21-го, хоть в любой другой день. Ну а как дальше будет – тут, как говорится, кто его знает", – сказал Мохник изданию Obozrevatel.

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Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Сергей Мохник, Томас Гримм.
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