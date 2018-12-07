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Моуринью объяснил, почему Фред перестал попадать в состав МЮ

Моуринью объяснил, почему Фред перестал попадать в состав МЮ
15:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Наставник Манчестер Юнайтед убежден, что для успешных показателей Фреда необходимы изменения в игре команды и время на адаптацию.

"Красные дьяволы" летом активно инвестировали в покупку игрока Шахтера Фреда, но так и не дождались адаптации бразильца в английском футболе.

Руководство Манчестер Юнайтед заплатило донецкому Шахтеру за 25-летнего бразильца 52 миллионов фунтов. Жозе Моуринью видит большую эффективность Фреда в более качественной игре команды в обороне.

"Я думаю, что горизонты для Фреда полностью изменятся, когда команда начнет лучше обороняться, когда будет возможность соблюдать баланс в полузащите", - сказал Моуринью в интервью goal.com.

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"В клубе есть и другие игроки, которым необходимо время для адаптации, которые играют меньше, чем Фред", - добавил тренер МЮ.

Напомним, Манчестер Юнайтед завтра в 17:00 на Олд Траффорд примет Фулхэм в рамках 16-го тура АПЛ.

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Все по теме:

Шахтер, Жозе Моуринью, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Фред.
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