Моуринью объяснил, почему Фред перестал попадать в состав МЮ

Новости спорта: Наставник Манчестер Юнайтед убежден, что для успешных показателей Фреда необходимы изменения в игре команды и время на адаптацию.

"Красные дьяволы" летом активно инвестировали в покупку игрока Шахтера Фреда, но так и не дождались адаптации бразильца в английском футболе.

Руководство Манчестер Юнайтед заплатило донецкому Шахтеру за 25-летнего бразильца 52 миллионов фунтов. Жозе Моуринью видит большую эффективность Фреда в более качественной игре команды в обороне.

"Я думаю, что горизонты для Фреда полностью изменятся, когда команда начнет лучше обороняться, когда будет возможность соблюдать баланс в полузащите", - сказал Моуринью в интервью goal.com.

"В клубе есть и другие игроки, которым необходимо время для адаптации, которые играют меньше, чем Фред", - добавил тренер МЮ.

Напомним, Манчестер Юнайтед завтра в 17:00 на Олд Траффорд примет Фулхэм в рамках 16-го тура АПЛ.