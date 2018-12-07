Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Один из клубов Серии А сменил тренера посреди сезона

Один из клубов Серии А сменил тренера посреди сезона
15:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта: Руководство итальянского клуба Дженоа приняло решение отправить в отставку Ивана Юрича.

Середняк Серии А Дженоа сегодня, 7 декабря, назначил Чезаре Пранделли на пост главного тренера, однако о презентация состоится только завтра.

Пранделли сменил Ивана Юрича, а первый матч бывшего тренера сборной Италии во главе Дженоа пройдет в воскресенье, 9 декабря, против СПАЛА, отстающий на один пункт в таблице.

Команда Юрича вчера проиграла в Кубке Италии по пенальти Энтелле (3:3, 6:7), что и побудило руководство к такому шагу. Дженоа в Серии А занимается 14 место с 15 очками, находясь в опасной близости от зоны вылета.

Алекс Сандро близок к продлению контракта с Ювентусом

Пранделли до назначения работал в арабском Аль-Наср, а до этого, помимо сборной Италии, возглавлял Фиорентину, Парму, Галатасарай и др.

Ранее сообщалось, что владелец итальянского "Палермо" Маурицио Дзампарини продал свой футбольный клуб за символическую цену в 10 евро

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Чезаре Пранделли, Дженоа, СПАЛ, Иван Юрич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
02 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
03 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
04 Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
05 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь