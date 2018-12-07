Один из клубов Серии А сменил тренера посреди сезона

Новости спорта: Руководство итальянского клуба Дженоа приняло решение отправить в отставку Ивана Юрича.

Середняк Серии А Дженоа сегодня, 7 декабря, назначил Чезаре Пранделли на пост главного тренера, однако о презентация состоится только завтра.

Пранделли сменил Ивана Юрича, а первый матч бывшего тренера сборной Италии во главе Дженоа пройдет в воскресенье, 9 декабря, против СПАЛА, отстающий на один пункт в таблице.

Команда Юрича вчера проиграла в Кубке Италии по пенальти Энтелле (3:3, 6:7), что и побудило руководство к такому шагу. Дженоа в Серии А занимается 14 место с 15 очками, находясь в опасной близости от зоны вылета.

Пранделли до назначения работал в арабском Аль-Наср, а до этого, помимо сборной Италии, возглавлял Фиорентину, Парму, Галатасарай и др.

Ранее сообщалось, что владелец итальянского "Палермо" Маурицио Дзампарини продал свой футбольный клуб за символическую цену в 10 евро