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Динамо заинтересовалось защитником Лестера

Динамо заинтересовалось защитником Лестера
18:28 Сегодня Телеграф footboom.com Фото: Скриншот

Новости спорта: Динамо заинтересовано в приобретении румынского защитника английского Лестера Александру Паскану.

В сферу интересов киевского "Динамо" входит центральный защитник Александру Паскану, который на текущий момент выступает в составе английского "Лестера" U-23, сообщает Footboom. Также на футболиста претендует московский "Локомотив".

Судя по всему, футболист заинтересован поменять обстановку, поскольку игрок в последнее время, как правило, не попадает в заявку на матчи (в данном случае главной команды), а игровую практику поддерживает, в основном, в поединках юношеской сборной Румынии.

В то же время, на игрока положили глаз тренеры национальной команды страны, и Паскану в результате был вызван в состав триколоров на матчи Лиги наций против команд Литвы (3:0 победа Румынии) и Черногории (1:0), хотя в обоих матчах просидел на скамейке запасных.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Лестер, Новости футбола, Александру Паскану.
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